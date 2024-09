Deschamps po prehre s Talianmi: Nastal čas dať príležitosť mladším

Paríž 7. septembra (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps avizoval pred piatkovým zápasom proti Taliansku, že Ligu národov využije ako príležitosť na otestovanie nových hráčov. Svoj názor nezmenil ani po tom, čo jeho zverenci prehrali v dueli 2. skupiny A-divízie v parížskom Parku princov s Talianmi 1:3.



Päťdesiatpäťročný kormidelník po prvý raz povolal do tímu krídelníka Michaela Olisea z Bayernu Mníchov a stredopoliara Manua Koneho z AS Rím. Na lavičke nechal obrancov Julesa Koundeho a Dayota Upamecana, namiesto nich nastúpili Ibrahima Konate a Jonathan Clauss. "Tím je mladý a niektorí dnes debutovali. Zmenil som našu obranu, pretože nastal čas poskytnúť príležitosť väčšiemu počtu hráčov. Viem, že som trochu riskoval, keď som na ihrisko nepostavil základnú zostavu. To nám bohužiaľ poškodilo celkový výkon. V ďalšom zápase však túto víziu nezmením, je čas to urobiť," uviedol Deschamps.



Francúzi vstúpili do zápasu lepšie, ako ich súper. Taliani zaváhali pri rozohrávke a po chybe Giovanniho Di Lorenza sa k šanci prepracoval Bradley Barcola, ktorý po 14 sekundách hry prekonal Gianluigiho Donnarummu a otvoril skóre zápasu. Hoci "azzurri" inkasovali najrýchlejší gól vo svojej histórii, dokázali sa skonsolidovať a vypracovať si niekoľko nebezpečných šancí. V 30. minúte im vyrovnanie zabezpečil Federico Dimarco, presadil sa volejom po narážačke so Sandrom Tonalim.



V 51. minúte sa hostia dostali do vedenia zásluhou Davideho Frattesiho. Triumf "squadra azzura" spečatil presným zásahom v 74. minúte Giacomo Raspadori. "Zaznamenali sme skvelý začiatok zápasu, okamžite sme na súpera vyvinuli veľký tlak a dokázali sme skórovať, no veci sa potom trochu skomplikovali. Keď inkasujete góly, väčšinou sa nevyhnutne dopustíte aj chýb, my sme dnes vypadli kompletne z druhej časti prvého polčasu. V druhom dejstve sme začali opäť s dobrou myšlienkou, ale Taliani dokázali dať na 1:2 a potom sa im darilo hrať na protiútoky," zhodnotil priebeh zápasu Deschamps.



Francúzi majú málo času sa vyrovnať s týmto výsledkom, pretože už v pondelok hostia Belgicko. "Táto prehra dnes večer bolí každého. Vždy sa však musíme pozerať na fakty, bez ohľadu na okolnosti. Gratulujem Taliansku k triumfu, my sme urobili niekoľko chýb, ale tie musíme hodiť za hlavu, v pondelok nás čaká Belgicko," dodal na záver francúzsky tréner podľa agentúry Reuters.