Deschamps po remíze Francúzov na Islande: Herne sme dominovali
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Futbalisti Francúzska stratili prvé body v európskej časti kvalifikácie MS 2026. Na pôde Islandu remizovali 2:2, zostali však na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred Ukrajinou, ktorá zdolala Azerbajdžan 2:1. Podľa trénera Francúzov Didiera Deschampsa jeho tím v Reykjavíku herne dominoval.
„Zápas bol úplne v našej réžii. Domáci vyslali na našu bránku iba dve strely a obe sa skončili gólom. Pozitívne je, že sme získali ďalší bod do tabuľky a pred dvoma rozhodujúcimi zápasmi v skupine sme v dobrej pozícii. Radi by sme spečatili náš postup na svetový šampionát už v domácom súboji s Ukrajinou," povedal Deschamps pre francúzske médiá.
Francúzi hrali v úvodnom dejstve až príliš pasívne a v 39. minúte ich za to potrestal pravý obranca Victor Palsson, ktorý na dvakrát prekonal brankára Mikea Maignana. O vyrovnanie sa v 63. minúte po samostatnej akcii postaral Christopher Nkunku, ďalší gól hostí potom pridal Jean-Philippe Mateta, no cenný bod zabezpečil pre Island v 70. minúte Kristian Hlynsson.
Francúzom citeľne chýbal kanonier Kylian Mbappe, ktorý sa zranil vo víťaznom dueli proti Azerbajdžanu. Matetu mrzelo, že po jeho góle na 2:1 nedokázali hostia pridať tretí presný zásah. „Je to trochu frustrujúce. Chceli sme zavrieť zápas, no inkasovali sme z druhej strely na našu bránku. Island bol mimoriadne efektívny. Mám radosť, že som sa dokázal strelecky presadiť hneď v prvom zápase za národný tím," uviedol Mateta pre Le Monde.
Ukrajinci sa na neutrálnej pôde v Krakove proti Azerbajdžanu ujali vedenia zásluhou Oleksija Guculjaka a hoci v nadstavení prvého polčasu vyrovnal Nariman Achundzade, tri body pre favorita zariadil po prestávke Ruslan Malinovskyj. Ukrajina tak nadviazala na víťazstvo z Islandu (5:3).
