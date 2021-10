Deschamps sa Belgičanov nebojí, Martinez verí v úspech

Liga národov, Final Four



semifinále



štvrtok 7. októbra, 20.45 SELČ v Turíne



Belgicko - Francúzsko /rozhoduje: Daniel Siebert (Nem.)/

Bratislava 6. októbra (TASR) - Vo štvrtkovom druhom semifinále finálového turnaja Ligy národov 2020/2021 sa v Turíne (20.45 SELČ) o postup do boja o trofej stretnú reprezentácie Belgicka a Francúzska. Zápas sľubuje kvalitné predstavenie, keďže v ňom nastúpi belgický líder rebríčka FIFA proti úradujúcim majstrom sveta z Francúzska. Úvodné semifinále medzi majstrami Európy Talianmi a Španielmi sa hrá v Miláne už v stredu."Les Bleus" by radi získali k dvom titulom majstrov sveta i Európy relatívne novú trofej. Keďže ide len o druhý ročník súťaže, zatiaľ ju získalo iba Portugalsko. Po neúspechu na letnom EURO 2020, kde francúzske mužstvo plné hviezd vypadlo už v osemfinále na jedenástky so Švajčiarskom, by bol pohár vítanou trofejou. A pre útočníka Paríža St. Germain Kyliana Mbappeho aj potrebným balzamom na ubolenú dušu. Ten sa totiž v rozsiahlom predturnajovom rozhovore pre denník L´Equipe posťažoval na "malú podporu" po neúspešnom pokuse v rozstrele so Švajčiarmi. "," citovala Mbappeho agentúra AFP. Odlišný názor zasa prezentoval pred reportérmi vicekapitán Raphael Varane, ktorý tvrdí, že v tíme podporuje jeden druhého: "Francúzi naposledy v septembri v kvalifikácii MS 2022 zdolali Fínov 2:0, predtým ale nezvíťazili v piatich dueloch. Final Four LN podľa trénera Didiera Deschampsa berú veľmi prestížne. ".""Červení diabli" vypadli na preloženom EURO 2020 vo štvrťfinále s neskoršími šampiónmi z Talianska (1:2). Bola to ich prvá prehra od októbra minulého roka, keď v skupine LN prehrali s Anglickom 1:2. V kvalifikácii MS 2022 v skupine jasne dominujú, postup do Kataru im takmer určite neunikne. Na medzinárodnej scéne ale ešte nezískali veľkú trofej od zlata na OH 1920.Španielsky tréner belgickej reprezentácie Roberto Martinez verí, že už konečne nadišiel čas tejto generácie na úspech. "" vyjadril sa kouč, ktorý sa bude spoliehať aj na streleckú formu 28-ročného útočníka londýnskej Chelsea Romelua Lukakua. Ten len nedávno dosiahol métu 100 reprezentačných štartov. "Ako mladý hráč si len ťažko predstavujete, že odohráte 100 zápasov v národnom drese. Mal som aj šťastie, že som začal mladý. Teraz mám 28 rokov, už 12 rokov sme v reprezentácii raz hore, raz dolu, no vždy ako tím rastieme. Motivácia mi nechýba, vždy, keď hrám za reprezentáciu, chcem vyhrať. A vyhrať aj turnaj. V uplynulých rokoch sme vždy mali dobré začiatky turnajov a očakávania boli veľké. V roku 2016 sme to nedokázali, bolo to ťažké, v roku 2018 sme získali tretie miesto. Teraz v Lige národov musíme hrať naozaj dobre, aby sme dosiahli vrchol na nasledujúcich MS," povedal Lukaku pre uefa.com.Na základe súčasných covidových opatrení bude môcť byť kapacita Allianz štadióna v Turíne zaplnená len z 50 percent. Štvrtkový duel povedie ako hlavný rozhodca Nemec Daniel Siebert, ktorému budú na čiarach pomáhať krajania Jan Seidel a Eduard Beitinger.