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Deschamps sa rozlúčil prehrou, Mbappe: Chceli sme urobiť viac
Deschamps skončí po 14 rokoch, počas tohto obdobia získal titul majstra sveta v roku 2018 a v roku 2022 sa prebojoval do finále.
Autor TASR
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Miami 19. júla (TASR) - Fantastické divadlo ponúkol zápas o 3. miesto na MS vo futbale v USA medzi Anglickom a Francúzskom. Desať gólov nadchlo divákov priamo na štadióne v Miami i pri televíznych obrazovkách. Angličania prevalcovali svojho súpera z Francúzska štyrmi gólmi v prvom polčase, no po zmene strán „Les Bleus“ dokázali znížiť na rozdiel gólu. Zverenci Thomasa Tuchela napokon zvíťazili 6:4 a tréner Dider Deschamps tak ukončil svoje pôsobenie na lavičke Francúzska so zmiešanými pocitmi.
Deschamps skončí po 14 rokoch, počas tohto obdobia získal titul majstra sveta v roku 2018 a v roku 2022 sa prebojoval do finále. Tretie finále mu odopreli Španieli po semifinálovom víťazstve 2:0. V zápase o bronz jeho tím dobre zareagoval po zbabranom prvom polčase. Kylian Mbappe strelil dva góly a stal sa najlepším strelcom všetkých čias na MS. Angličania však v závere našli energiu a duel zvládli. „Odohrali sme hanebný prvý polčas. Ukázali sme však bojovnosť a boli tam veci, ktoré sme urobili dobre. Mali sme dve šance na vyrovnanie na 4:4 a potom sme sa viac tlačili dopredu. Robili sme to, čo vieme,“ citovala Deschampsa agentúra DPA.
Angličania využili v prvej polovici stretnutia každú šancu a Deschamps po zápase priznal, že mal chuť striedať viac hráčov: „Ak by sa dalo, tak by som po polčase vystriedal osem hráčov, ale aj tak som ich vystriedal dosť. Je to moja chyba, asi som neurobil to, čo bolo potrebné. Aspoň to potom bolo lepšie, aj keď prehra bolí. Samozrejme, bolo by lepšie, ak by sme skončili tretí.“ Kouč zdolaného tímu však vyzdvihol aj silu súpera.
Mbappeho mrzelo, že Francúzsko pre Deschampsa nezískalo víťazstvo v poslednom zápase na turnaji. „Chceli sme pre neho niečo urobiť. Prvý polčas vyvoláva dojem, že sme ho sklamali, vôbec sme nechceli, aby sa takto cítil. Ale tento zápas nepoškvrní jeho odkaz,“ konštatoval 27-ročný útočník.
Francúzsky kormidelník sa vrátil aj k celkovému vystúpeniu na MS. „Prišli sme sem s veľkými ambíciami. Podarilo sa nám urobiť niekoľko pozitívnych vecí. V zápase proti Španielsku sme zlyhali. Nie je to však totálna prehra. Máme kvalitný tím, mladých hráčov, ktorí sa budú naďalej posúvať. Mali sme talent na to, aby sme dosahovali veľmi dobré výsledky. Na osobnej úrovni to bola s nimi skutočne úžasná cesta. Od začiatku prípravy sme spolu strávili osem týždňov. Bolo to úžasné. Áno, som sklamaný, lebo sme nezískali titul, ale mali sme možnosť vyvolať emócie pre milióny Francúzov,“ uzavrel Deschamps.
Deschamps skončí po 14 rokoch, počas tohto obdobia získal titul majstra sveta v roku 2018 a v roku 2022 sa prebojoval do finále. Tretie finále mu odopreli Španieli po semifinálovom víťazstve 2:0. V zápase o bronz jeho tím dobre zareagoval po zbabranom prvom polčase. Kylian Mbappe strelil dva góly a stal sa najlepším strelcom všetkých čias na MS. Angličania však v závere našli energiu a duel zvládli. „Odohrali sme hanebný prvý polčas. Ukázali sme však bojovnosť a boli tam veci, ktoré sme urobili dobre. Mali sme dve šance na vyrovnanie na 4:4 a potom sme sa viac tlačili dopredu. Robili sme to, čo vieme,“ citovala Deschampsa agentúra DPA.
Angličania využili v prvej polovici stretnutia každú šancu a Deschamps po zápase priznal, že mal chuť striedať viac hráčov: „Ak by sa dalo, tak by som po polčase vystriedal osem hráčov, ale aj tak som ich vystriedal dosť. Je to moja chyba, asi som neurobil to, čo bolo potrebné. Aspoň to potom bolo lepšie, aj keď prehra bolí. Samozrejme, bolo by lepšie, ak by sme skončili tretí.“ Kouč zdolaného tímu však vyzdvihol aj silu súpera.
Mbappeho mrzelo, že Francúzsko pre Deschampsa nezískalo víťazstvo v poslednom zápase na turnaji. „Chceli sme pre neho niečo urobiť. Prvý polčas vyvoláva dojem, že sme ho sklamali, vôbec sme nechceli, aby sa takto cítil. Ale tento zápas nepoškvrní jeho odkaz,“ konštatoval 27-ročný útočník.
Francúzsky kormidelník sa vrátil aj k celkovému vystúpeniu na MS. „Prišli sme sem s veľkými ambíciami. Podarilo sa nám urobiť niekoľko pozitívnych vecí. V zápase proti Španielsku sme zlyhali. Nie je to však totálna prehra. Máme kvalitný tím, mladých hráčov, ktorí sa budú naďalej posúvať. Mali sme talent na to, aby sme dosahovali veľmi dobré výsledky. Na osobnej úrovni to bola s nimi skutočne úžasná cesta. Od začiatku prípravy sme spolu strávili osem týždňov. Bolo to úžasné. Áno, som sklamaný, lebo sme nezískali titul, ale mali sme možnosť vyvolať emócie pre milióny Francúzov,“ uzavrel Deschamps.