Deschamps verí, že Pogba po zranení stihne šampionát

Paríž 18. októbra (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps verí, že Paul Pogba bude môcť po dlhodobom zranení nastúpiť na blížiacom sa svetovom šampionáte v Katare. Agentúra AFP informovala, že stredopoliar Juventusu Turín sa v utorok čiastočne zapojil do tréningového procesu.



Dvadsaťdeväťročný Pogba od svojho júlového prestupu z Manchestru United ešte nenastúpil do žiadneho súťažného zápasu. Len niekoľko dní po príchode do Turína si zranil meniskus v pravom kolene a musel podstúpiť operáciu, ktorá ohrozila jeho štart na MS.



"Jeho liečba prebieha podľa plánu. Verím, že do šampionátu bude fit. Otázkou je, či bude po dlhšej pauze fyzicky dobre pripravený. Ale opakujem, predtým, ako budem rozmýšľať o tom, či ho povolám, musí byť zdravý," povedal pre francúzske médiá Deschamps.



Pogba debutoval na reprezentačnej úrovni v roku 2013. Dokázal skórovať vo finálovom zápase na MS 2018 proti Chorvátsku a dopomohol tak svojmu tímu k zisku titulu majstra sveta.



Pre Francúzsko odštartujú MS 22. novembra, keď sa v D-skupine stretne s Austráliou, informovala agentúra DPA.