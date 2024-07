Deschamps zostane vo funkcii trénera francúzskej reprezentácie

Paríž 10. júla (TASR) - Didier Deschamps zostane vo funkcii trénera francúzskej futbalovej reprezentácie aj napriek tomu, že jeho zverenci vypadli z prebiehajúcich ME po semifinálovej prehre so Španielskom (1:2). Prezident miestnej federácie Philippe Diallo uviedol, že Deschamps splnil ciele stanovené pred turnajom.



Päťdesiatpäťročný Francúz sa ujal funkcie po ME 2012, zmluvu má platnú do roku 2026. "Nevidím dôvod spochybňovať jeho kompetencie. Výsledky z minulosti hovoria v jeho prospech a tohtoročný cieľ sa mu podarilo dosiahnuť. Didier bude pokračovať vo svojej misii," uviedol Diallo podľa agentúry AP.



Pod jeho vedením Francúzi zvíťazili na MS v roku 2018 a dostali sa do finále uplynulého svetového šampionátu, v ktorom podľahli Argentíne (2:4) po jedenástkovom rozstrele. Vo finále ME 2016 podľahli Portugalsku (0:1).