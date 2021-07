Deschamps zostáva trénerom futbalistov Francúzska

Paríž 8. júla (TASR) - Didier Deschamps zostane na lavičke francúzskej futbalovej reprezentácie aj po neúspechu na EURO 2020. Na šampionáte skončili Francúzi už v osemfinále, keď v rozstrele prehrali so Švajčiarmi. Podľa prezidenta národnej federácie FFF Noela Le Graeta nebolo nad čím premýšľať a rozhodnutie o Deschampsovom pokračovaní padlo extrémne rýchlo.



"Túto otázku sme vyriešili v priebehu troch minút. Jeho vôľa pokračovať je silná a moja tiež. K tomuto mužovi mám nekonečnú dôveru. Je to víťaz a má bezkonkurenčné výsledky," cituje agentúra AFP Le Graeta. "Je trénerom oddaným federácii a hráči si ho vážia," dodal funkcionár.



Deschamps, ktorý vedie reprezentáciu od roku 2012, získal pre Francúzsko titul na MS 2018 v Rusku. Zmluvu má do konca MS 2022 v Katare.