Deschampsa teší, že bude môcť počítať s Pogbom: Je to líder

Paríž 8. augusta (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps je presvedčený, že Paul Pogba bude štartovať na MS 2022 a v tíme zohrá dôležitú úlohu.



Stredopoliar Juventusu Turín vynechal štart sezóny. V príprave mal po návrate z Manchestru United problémy s kolenom, do úvahy prichádzala aj operácia. Namiesto toho sa rozhodol pre terapiu, ktorej cieľom je zabezpečiť oveľa rýchlejší návrat. Zranenia trápili aj N'Gola Kanteho, obaja by však mali na MS patriť medzi opory. "Hovoríme o futbalistoch, ktorí sú veľmi žiadaní. O dvoch hráčoch, ktorí majú veľké skúsenosti, sú to lídri," povedal Deschamps pre periodikum Le Parisien.



Antoine Griezmann je ďalším hráčom, ktorého Deschamps stále považuje za kľúčového. A to napriek tomu, že v minulej sezóne strelil v La Lige iba tri góly. "Nie je to robot. Hlava samozrejme ovláda nohy, ale každý hráč sa skôr či neskôr zažíva obdobím, keď nehrá tak dobre. To sa potom premieta do straty dôvery. Ale Antoine má za sebou obdobie vysokej intenzity. Dobre ho poznám. Má veľkú myseľ. Potreboval sa zregenerovať a chce urobiť všetko pre to, aby sa vrátil na svoju najlepšiu úroveň. Predstavuje plus pre tím Francúzska," dodal Deschamps.