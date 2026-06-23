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Deschampsovi zomrela mama, bude chýbať na lavičke v dueli s Nórmi

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Tréner francúzskej reprezentácie Didier Deschamps sa v nedeľu 21. júna 2026 zúčastnil tréningu pred zápasom futbalovej reprezentácie v skupine I majstrovstiev sveta proti Iraku vo Filadelfii. Foto: TASR/AP

„Les Bleus" už majú istý postup do šestnásťfinále. V úvodnom dueli si poradili so Senegalom 3:1, v druhom zdolali Irak 3:0.

Autor TASR
New York 23. júna (TASR) - Trénerovi francúzskej futbalovej reprezentácie Didierovi Deschampsovi zomrela mama. V záverečnom zápase základnej skupiny MS 2026 proti Nórsku tak bude chýbať na lavičke národného tímu. Informovala o tom Francúzska futbalová federácia.

„Les Bleus" už majú istý postup do šestnásťfinále. V úvodnom dueli si poradili so Senegalom 3:1, v druhom zdolali Irak 3:0. Proti Nórsku bude viesť mužstvo z lavičky Deschampsov asistent Guy Stephan. Deschamps na MS 2018 v Rusku priviedol Francúzov k zisku titulu, na MS 2022 v Katare prehrali jeho zverenci vo finále s Argentínou po jedenástkovom rozstrele (3:3 pp, 2:4 na strely z 11 m).
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