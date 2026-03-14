Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. marec 2026Meniny má Matilda
< sekcia Šport

Deschwanden sobotňajším víťazom v Osle, Prevc až 42.

Na snímke japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši počas skoku na SP v Osle 14. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Oslo 14. marca (TASR) - Švajčiarsky skokan na lyžiach Gregor Deschwanden sa stal víťazom sobotňajších pretekov Svetového pohára v nórskom Holmenkollene. Na veľkom mostíku dosiahol za skoky dlhé 132,5 a 133,4 m celkom 263,1 bodu a triumfoval s 1,4-bodovým náskokom pred Rakúšanom Maximilianom Ortnerom (261,7). Pódium doplnil Naoki Nakamura z Japonska (251,7).

Do druhého kola nepostúpil už istý držiteľ veľkého krištáľového glóbusu Domen Prevc zo Slovinska, ktorý pristál na značke 117,5 m a so ziskom 105,2 bodu bol až 42. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík sa do hlavnej súťaže neprebojoval, v piatkovej 65-člennej kvalifikácii obsadil 62. miesto a za postupom zaostal o takmer 17 bodov.
