Desiatky krajín i SR vyjadrilo obavy z účasti Rusov a Bielorusov na OH

Paríž 21. februára (TASR) - Dovedna 34 krajín vrátane Slovenska vyjadrilo v pondelok "znepokojenie" nad návrhom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) umožniť ruským a bieloruským športovcom súťažiť na OH 2024 v Paríži pod neutrálnou vlajkou. TASR o tom informuje na základe správ stanice Sky News a CNN.



Spoločné vyhlásenie podpísali podľa CNN ministri športu a kultúry 34 krajín vrátane USA, Kanady, Británie, Francúzska, Nemecka, ale napríklad aj Slovenska, Rakúska, Česka či Poľska.



MOV ešte v januári oznámil, že hľadá spôsob, ako by športovcom z Ruska a Bieloruska, ktorí nepodporili ruskú inváziu na Ukrajinu, bolo umožnené súťažiť pod neutrálnou vlajkou. Odvolal sa pritom aj na vyjadrenia ľudskoprávnych expertov z OSN, podľa ktorých by udelenie zákazu štartu športovcom na základe ich národnosti predstavovalo diskrimináciu.



Ukrajina sa proti takémuto návrhu ohradila a pohrozila bojkotom hier, k čomu vyzvala aj ostatné členské krajiny MOV.



Dovedna 34 krajín sveta teraz MOV vyzvalo, aby objasnil, čo znamená zmienená "neutralita", akú majú mať na hrách ruskí a bieloruskí športovci.



Uviedli pritom, že sa neobjasnia základné otázky a podrobnosti takéhoto modelu, nesúhlasia s tým, aby sa ruským a bieloruským športovcom umožnilo súťažiť. Obavy vyjadrili najmä z prepojení, aké existujú medzi športovcami, štátom a armádou.



"Máme vážne obavy o to, nakoľko je možné, aby ruskí a bieloruskí olympijskí športovci súťažili ako 'neutrálni'... keď sú priamo financovaní a podporovaní svojimi štátmi," uviedli.