Desiatnik sa stal novým trénerom Liptovského Mikuláša

Liptovský Mikuláš 10. marca (TASR) - Novým trénerom futbalistov MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa stal Ondrej Desiatnik. Štyridsaťsedemročný kouč nahradil na poste Mareka Fabuľu, ktorého vedenie fortunaligového klubu odvolalo z funkcie na konci februára. Informovala o tom facebooková stránka Tatrana.



Desiatnik spoločne s asistentom Ivanom Lišivkom povedie Liptákov už v sobotňajšom zápase 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa doma proti Skalici. "Nového hlavného trénera by sme chceli u nás aj touto formou srdečne privítať a veríme, že do kabíny prinesie nový impulz," uviedlo vedenie klubu na sociálnej sieti.



Mikuláš vstupuje do nadstavbovej časti ako posledný tím fortunaligovej tabuľky. Na konte má iba deväť bodov z 22 zápasov, za Skalicou zaostáva o 10 bodov. Pre Desiatnika to bude premiéra v pozícii hlavného trénera v najvyššej slovenskej súťaži. Predtým viedol Šarišské Michaľany, Vranov nad Topľou, Trebišov a naposledy Humenné.



Jeho predchodca Fabuľa skončil vo funkcii už po troch zápasoch jarnej časti, Liptáci ich všetky prehrali. Po jeho odvolaní mužstvo dočasne viedli asistenti Lišivka a Dávid Matejovie.