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Deslauriers zostáva v Caroline, novú zmluvu podpísal na pódiu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podľa webu puckpedia.com zarobí 35-ročný krídelník ročne 875.000 dolárov.

Autor TASR
Raleigh 21. júna (TASR) - Skúsený hokejový útočník Nicolas Deslauriers zostáva v kádri Caroliny Hurricanes. S vedením čerstvého šampióna NHL sa dohodol na predĺžení zmluvy o ďalšie dva roky. Deslauriers a generálny manažér klubu Eric Tulsky podpísali nový kontrakt priamo na pódiu pred fanúšikmi počas majstrovských osláv v Raleigh.

Podľa webu puckpedia.com zarobí 35-ročný krídelník ročne 875.000 dolárov. Carolina ho získala pred uzávierkou výmen z Philadelpie, celkovo odohral v základnej časti v dresoch Flyers a Hurricanes 31 zápasov, v ktorých nazbieral dve asistencie a 38 trestných minút. V bojoch o Stanleyho pohár dostal šancu v jednom dueli. Kanadský útočník hral v minulosti v NHL aj za Buffalo Sabres, Montreal Canadiens, Anaheim Ducks a Minnesotu Wild. Informoval o tom portál TSN.ca.
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