DeSmith debutoval v Dallase shutoutom, premiérový gól Kirklanda

New York 14. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Justin Kirkland sa desať rokov po drafte NHL dočkal prvého gólu v najprestížnejšej súťaži. Prispel ním k triumfu Calgary na ľade Edmontonu 4:1. Špeciálny duel v noci na pondelok absolvoval aj brankár Dallasu Casey DeSmith, ktorý debutoval v novom pôsobisku čistým kontom, ktorým prispel k víťazstvu nad Seattlom 2:0.



"Na jeho hernom prejave sa mi veľmi páčilo, ako pokojne pôsobil. Naša defenzíva nám dáva šancu zvíťaziť v každom zápase v lige a ak máte aj dobrého brankára, tak môžete ísť ďaleko," konštatoval tréner Peter DeBoer. DeSmith, ktorého nikdy nedraftovali, sa do NHL dostal vo farbách Pittsburghu. V organizácii "tučniakov" strávil šesť rokov a hoci v auguste 2023 zamieril do Montrealu, kanadský klub ho už o mesiac poslal po ďalšej transakcii do Vancouveru. V jeho farbách odohral v sezóne 2023/2024 celkovo 31 zápasov. V lete 2024 podpísal trojročnú zmluvu s platom jeden milión dolárov na sezónu. V zápase proti Seattlu dostal prednosť pred tímovou jednotkou Jakeom Ottingerom, ktorý si udržal čisté konto v predošlom stretnutí s New Yorkom Islanders (3:0), no keďže išlo o dva zápasy v priebehu dvoch dní, tréneri sa rozhodli pre brankársku zmenu. "Dve čisté kontá po sebe sú naozaj vzácne. Ani neviem, či som to už počas kariéry zažil, ale asi nie. Je to skvelý spôsob, ako začať sezónu. Svedčí to o tom, že ideme správnou cestou. Dúfam, že to tak bude pokračovať," povedal DeSmith, ktorý mal v deň prvého "dallaského" shutoutu 33 rokov a 61 dní. Stal sa desiatym najstarším brankárom, ktorý v klube NHL debutoval čistým kontom. V najvyššom veku sa to podarilo Jacquesovi Planteovi, ktorý mal v deň prvého čistého konta vo farbách Bostonu 44 rokov a 46 dní.



Kirklanda draftoval v roku 2014 klub Nashville Predators zo 62. miesta. Po rokoch v nižších zámorských súťažiach sa dočkal debutu v NHL až v sezóne 2022/2023 vo farbách Anaheimu Ducks. V siedmich dueloch nebodoval a ďalšie zápasy v NHL absolvoval v ročníku 2023/2024, no ani v dvoch stretnutiach v drese Arizony Coyotes (dnešný Utah) nezískal bod. Dočkal sa ho až v druhom stretnutí prebiehajúcej sezóny, pred ktorou podpísal ročný kontrakt na 775-tisíc dolárov s Calgary. V 50. minúte na ľade Edmontonu zvýšil na priebežných 3:1 po tom, čo v predbránkovou priestore získal odrazený puk a blafákom do bekhendu prekonal Stuarta Skinnera. "Znamená to pre mňa veľa, ale aj pre moju rodinu a priateľov. Je úžasné, že sa to stalo práve v takom zápase, akým je bitka o Albertu. Lepšie som si to nemohol ani predstaviť," poznamenal Kirkland, ktorý strelil svoj prvý gól v NHL vo veku 28 rokov a 72 dní. Stal sa tak siedmym najstarším hráčom s premiérovým presným zásahom v NHL. Na čele rebríčka je Sergej Makarov, ktorému sa to v roku 1989 podarilo vo veku 31 rokov a 108 dní.



V zápase Edmonton - Calgary (1:4) išli domáci do vedenia gólom Jeffa Skinnera, pre ktorého to bol prvý presný zásah vo farbách Oilers. Prihral mu naň Connor McDavid, pre ktorého to bola 15. asistencia na prvý gól niektorého zo spoluhráčov. Vyrovnal tým výkon Ryana Smytha na druhom mieste v klubových štatistikách. Líder poradia Wayne Gretzky prihral 21 spoluhráčom na ich prvý gól. Skinner prišiel do Edmontonu pred sezónou 2023/2024 po tom, čo odohral 14 rokov vo farbách Caroliny a Buffala. Počas nich sa ani raz nedostal do play off.