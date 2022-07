Chiarot, Perron, Kubalík a Kasper podpísali zmluvy s Detroitom

Detroit 13. júla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Ben Chiarot a jeho krajan útočník David Perron podpísali kontrakty s klubom Detroit Red Wings. Obom sa v predošlých pôsobiskách po sezóne 2021/2022 skončili kontrakty a stali sa neobmedzenými voľnými hráčmi.



Pre 31-ročného Chiarota pôjde po Winnipegu, Montreale a Floride o štvrté pôsobisko v NHL. Uplynulý ročník 2021/2022 začal v drese Montrealu Canadiens, no v závere prestupového obdobia zamieril na Floridu. S Red Wings sa dohodol na štvorročnom kontrakte s priemerným ročným platom 4,750-milióna dolárov.



Víťaz Stanleyho pohára z roku 2019 Perron odohral prevažnú časť doterajšej kariéry v klube St. Louis Blues, do ktorého sa už dvakrát vrátil. V NHL hral aj za Edmonton, Pittsburgh, Anaheim a Vegas. V Detroite bude počas nasledujúcich dvoch sezón poberať priemerný ročný plat 4,750-milióna dolárov.



Český útočník Dominik Kubalík prvýkrát v kariére zmenil dres v rámci NHL, keď zamieril do Detroitu z Chicaga Blackhawks. S klubom podpísal dvojročný kontrakt s priemerným ročným platom 2,5 milióna dolárov. Za sebou má tri sezóny v drese Blackhawks, v ktorých postupne získal 46, 38 a 32 bodov.



Po ročníku 2021/2022 nedostal od vedenia klubu základnú ponuku na nový kontrakt a tak zamieril na trh s voľnými hráčmi. Zmluvu s "červenými krídlami" podpísal aj 18-ročný rakúsky útočník Marco Kasper, ktorý bol pre Detroit prvá voľba v nedávnom drafte (celkovo č. 8). Ide o trojročný nováčikovský kontrakt, ktorý zahŕňa plat 855-tisíc dolárov ročne a podpisový bonus 95-tisíc.