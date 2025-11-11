< sekcia Šport
Detroit natiahol víťaznú sériu na 7 zápasov, triple double Cunninghama
Najvýraznejší podiel na tom mal Cade Cunningham, ktorý dosiahol triple double so 46 bodmi, 12 doskokmi a 11 asistenciami.
Autor TASR,aktualizované
New York 11. novembra (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NBA nad Washingtonom Wizards 137:135 po predĺžení. Dosiahli siedmy triumf za sebou a upevnili si pozíciu lídra Východnej konferencie. Najvýraznejší podiel na tom mal Cade Cunningham, ktorý dosiahol triple double so 46 bodmi, 12 doskokmi a 11 asistenciami.
Washington sa v stretnutí držal pomerne prekvapivo, dosiaľ má totiž na konte jediné víťazstvo a v tabuľke figuruje na poslednom 15. mieste. Cunningham zaznamenal svoje kariérne maximum. „On je ten, kto vedie tento tím, nech robíme čokoľvek. A vidieť ho bojovať a byť takým skvelým hráčom, akým je, nám dodalo sebavedomie,“ povedal o svojom spoluhráčovi Jalen Duren.
V predĺžení sa rozhodoval aj súboj Miami s Clevelandom, z triumfu 140:138 sa napokon tešili domáci Heat. Viedol ich Norman Powell s 33 bodmi, Andrew Wiggins pridal 23 vrátane víťazného smeču v závere predĺženia. Napätie prinieslo aj vyvrcholenie duelu Orlanda s Portlandom, víťazstvo Magic 115:112 zariadil za zvuku sirény trojkou Desmond Bane.
Francúz Victor Wembanyama sa dominantným výkonom 38 bodov a 12 doskokov podpísal pod triumf San Antonia nad Chicagom 121:117. Na palubovke Los Angeles Clippers zažiaril Čech Vít Krejčí, s kariérnym maximom 28 bodov pomohol Atlante k víťazstvu 105:102. Domácich nedoviedlo k výhre ani triple double Jamesa Hardena, ktorý zaznamenal 35 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií.
NBA - sumáre:
Detroit Pistons - Washington Wizards 137:135 pp (36:37, 31:24, 20:35, 40:31 - 10:8)
Najviac bodov: Cunningham 46 (12 doskokov, 11 asistencií), Jenkins 24, Duren 19 (14 doskokov) - McCollum 42, Whitmore 20, Sarr 15 (15 doskokov)
Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 111:121 (40:36, 23:29, 15:31, 33:25)
Najviac bodov: Bridges 34, Knueppel 19 (10 doskokov), Sexton 13 - Dončič 38, Reaves 24, Hačimura 21
Orlando Magic - Portland Trail Blazers 115:112 (26:24, 33:32, 28:20, 28:36)
Najviac bodov: Banchero 28, Bane 22, Carter 19 - Sharpe 31, Avdija 27, Grant 17
Miami Heat - Cleveland Cavaliers 140:138 pp (25:30, 37:23, 39:39, 27:36 - 12:10)
Najviac bodov: Powell 33, Wiggins 23, Jaquez 22 (13 dokoskov) - Mitchell 28 (15 doskokov), Hunter 23, Mobley 21 (10 doskokov)
Chicago Bulls - San Antonio Spurs 117:121 (26:34, 38:29, 34:26, 19:32)
Najviac bodov: Huerter 23, Dosunmu 20, Jones 20 - Wembanyama 38 (12 doskokov), Fox 21, Castle 19 (11 asistencií)
Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 114:116 (31:27, 26:26, 31:26, 26:37)
Najviac bodov: Flagg 26, Williams 19, Washington 16 - Antetokunmpo 30, Kuzma 26, Turner 14
Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 121:98 (29:22, 35:19, 32:31, 25:26)
Najviac bodov: Allen 42, Booker 19, Brooks 18 - Murphy 21 (10 doskokov), Bey 15, Fears 15
Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 113:120 (30:26, 25:27, 25:40, 33:27)
Najviac bodov: George 27, Markkanen 21, Mychajľuk 11 - Edwards 35, Randle 27, McDaniels 16
Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 102:105 (29:19, 23:33, 24:27, 26:26)
Najviac bodov: Harden 35 (10 doskokov, 11 asistencií), Zubac 13 (12 doskokov), Dunn 11 - Krejčí 28, Porzingis 20, Johnson 16 (10 doskokov)
