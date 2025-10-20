< sekcia Šport
Detroit natiahol víťaznú sériu, Fehérváry s Washingtonom nebodovali
Autor TASR,aktualizované
New York 20. októbra (TASR) - Hokejisti Detroitu zdolali v noci na pondelok v zámorskej NHL Edmonton 4:2 a natiahli víťaznú sériu už na päť zápasov. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami sa na výhre podieľal Dylan Larkin. Naopak, po štyroch víťazstvách vyšiel bodovo naprázdno Washington s Martinom Fehérvárym, keď Capitals prehrali s Vancouverom 3:4. Slovenský obranca si počas 17:41 minút na ľade zapísal dva mínusové body.
Detroit potvrdil výbornú formu a vedie Atlantickú divíziu. Larkin bodoval aj v šiestom stretnutí sezóny, počas svojej šnúry zaznamenal 11 bodov (5+6). Okrem toho úspešne pokryl hviezdneho Connora McDavida, ktorý nebodoval a dokázal len dvakrát vystreliť na bránku. Kapitánovi Red Wings skvele sekundoval nováčik Emmitt Finnie, ktorý v úvode ročníka dostáva šancu v prvom útoku. Dvadsaťročný Kanaďan, ktorého Detroit draftoval pred dvoma rokmi až v 7. kole, strelil svoje prvé dva góly v profilige a pridal asistenciu. Stal sa prvým hráčom Red Wings od 18. januára 2015 draftovaným v 7. alebo nižšom kole draftu, ktorý zažil viacgólový zápas, naposledy sa to podarilo Henrikovi Zetterbergovi. Oilers prehrali tretí zápas za sebou, navyše prišli aj o fínskeho krídelníka Kasperiho Kapanena, ktorý utrpel nešpecifikované zranenie.
Washington ukončil v zápase s Vancouverom (3:4) svoju víťaznú sériu, pre Canucks to bol tretí triumf v rade. Hostia vstúpili do stretnutia aktívnejšie a vypracovali si postupne až štvorgólový náskok. Capitals sa podarilo zdramatizovať duel po presných zásahoch Ryana Leonarda, Jakoba Chychruna a Johna Carlsona, ale nedokázali už vyrovnať. Obranca hostí Tyler Myers zaznamenal jubilejný 100. gól v kariére a pridal aj asistenciu, Conor Garland dvakrát asistoval. Za domácich dvakrát asistovali Dylan Strome a Tom Wilson. Vancouveru sa v zápase zranili až traja útočníci, v prvej tretine Filip Chytil a Jonathan Lekkerimäki, v tretej časti aj Teodors Blugers. Z osobných dôvodov tímu chýbal Brock Boeser.
Chicago zdolalo Anaheim 2:1 po predĺžení, o triumfe Blackhawks rozhodol v tretej minúte extra času Ryan Donato. Ten predtým asistoval aj pri góle Franka Nazara. „Jastrabi“ si pripísali tretie víťazstvo z uplynulých štyroch duelov. Brankár Spencer Knight zneškodnil vo svojom 100. zápase v NHL dokopy 38 striel, o čisté konto prišiel až 36 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď ho v presilovke prekonal Mason McTavish.
Utah vyhral nad Bostonom 3:2 a zaznamenal tretí triumf v rade. Opäť sa darilo prvému útoku „mamutov“, Clayton Keller mal gól a asistenciu, Nick Schmaltz nazbieral dve asistencie. Víťazný gól Utahu strelil Dylan Guenther. Bruins prehrali štvrtý zápas za sebou, nestačili im ani dva presné zásahy Davida Pastrňáka.
NHL - výsledky:
Washington - Vancouver 3:4,
Detroit - Edmonton 4:2,
Chicago - Anaheim 2:1 pp,
Utah - Boston 3:2
