Detroit nestačil na Boston a vyrovnal negatívny rekord 28 prehier

NBA - sumáre:



Boston Celtics - Detroit Pistons 128:122 pp (27:30, 20:36, 35:16, 26:26 - 20:14)



najviac bodov: Porziňgis 35, Tatum 31 (10 asistencií), D. White 23 - Cunningham 31, Ivey 22 (10 doskokov), Bogdanovič 17 (12 doskokov)







Chicago Bulls - Indiana Pacers 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)



najviac bodov: Williams 22, DeRozan 21, C. White 16 - Turner 24, Haliburton 21 (20 asistencií), Hield 19







Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)



najviac bodov: Edwards 44, Gobert 20 (11 doskokov), McDaniels 12 - Hardaway 32, Hardy 17, Jones 15



New Orleans Pelicans - Utah Jazz 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)



najviac bodov: Ingram 26, McCollum 22, Williamson 21 (10 doskokov) - Sexton 26, Markkanen 24 (10 doskokov), Kessler 11







Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22)



najviac bodov: Jokič 26 (14 doskokov, 10 asistencií), Murray 23, Watson 20 - Bane 23, Smart 17, Roddy 15







Golden State Warriors - Miami Heat 102:114 (25:22, 26:36, 25:33, 26:23)



najviac bodov: Curry a Thompson po 13, Moody 11 - Herro 26, Cain 18, Adebayo 17 (11 doskokov)







Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 105:118 (14:38, 31:21, 29:28, 31:31)



najviac bodov: Brogdon a Grant (10 doskokov) po 29, Henderson 25 - Wembanyama 30, Vassell 17, Sochan 16







Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 133:112 (28:31, 30:26, 41:23, 34:32)



najviac bodov: Davis 26, Hačimura a James (11 asistencií) po 17 - Bridges 20, Rozier 18, Miller 17

New York 29. decembra (TASR) - Basketbalisti Detroitu prehrali v NBA v 28. stretnutí v sérii, keď v noci na piatok neuspeli na palubovke najlepšieho tímu ligy Bostonu 122:128 po predĺžení. Pistons pritom viedli v zápase aj o 21 bodov, no napokon vyrovnali nelichotivý historický zápis Philadelphie, ktorej negatívnu sériu v roku 2015 prerušila letná prestávka. Detroit už pred stretnutím ťahal najdlhšiu šnúru prehier v priebehu jednej sezóny.Hráčov Detroitu delí už iba jedna prehra, aby vyrovnali najdlhšiu sériu prehier v histórii severoamerického športu. Drží ju klub amerického futbalu Chicago Cardinals, ktorý v rokoch 1942-45 neuspel v 29 dueloch za sebou. Pistons sa na ihrisku Bostonu, ktorý v sezóne ešte doma neprehral, dostali do vedenia aspoň o 20 bodov vôbec po prvýkrát v ročníku, polčas vyhrali 66:47. Po zmene strán začal Boston náporom, tretiu štvrtinu vyhral 35:16 a v závere už viedol aj o šesť bodov. Mladíci z Detroitu sa však nezlomili a dokázali vybojovať predĺženie, v ňom však už ukázali svoju silu a skúsenosti hráči Bostonu.Pivot domácich Kristaps Porziňgis zaznamenal sezónne maximum 35 bodov, z toho 6 dal v predĺžení, 10 zo svojich 23 bodov v dodatočnej päťminútovke dosiahol Derrick White. Pistons nestačilo 31 bodov Cadea Cunninghama, najvyššie draftovaný hráč roku 2021 mal na ruke víťaznú strelu, no sedem sekúnd pred koncom riadnej hracej doby nedal trojku. "" hľadal povzbudivé slová tréner Pistons Monty Williams podľa AP.Tréner Celtics Joe Mazzulla vedel, že hoci proti sebe nastúpili najlepší tím ligy s najhorším, nemohol to byť pre jeho zverencov jednoduchý zápas. "Minnesota si upevnila prvú priečku v Západnej konferencii, keď zdolala Dallas 118:110. Anthony Edwards zaznamenal za Timberwolves sezónne maximum 44 bodov. Za Mavericks nenastúpil v druhom zápase v priebehu dvoch dní Luka Dončič, ktorý má problémy so stehenným svalom a Kyrie Irving chýbal pre zranenie päty v jedenástom zápase v sérii.Aktuálne najlepšiu formu v súťaži má Denver. Obhajcovia titulu uspeli v šiestom stretnutí v rade, keď si poradili s Memphisom 142:105. Nikola Jokič zaznamenal 12. triple double v sezóne - 26 bodov, 14 doskokov a 10 asistencií. Navyše v zápase ani raz neminul. Do koša mu padlo všetkých 11 striel z poľa, vrátane jedinej trojky a všetky tri šestky. Je jediným hráčom histórie spoločne s Wiltom Chamberlainom, ktorý dokázal viac ako raz v kariére zapísať triple double a zároveň neminúť strelecký pokus. Grizzlies chýbal chorý líder Ja Morant. Denver je na západe druhý o 1,5 duelu za Minnesotou.V drese Indiany sa zaskvel Tyrese Haliburton, ktorý 21 bodov doplnil kariérnym maximom 20 asistencií a zároveň nevyprodukoval jedinú stratu. Pacers zvíťazili v Chicagu 120:104.