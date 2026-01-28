Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Detroit podpísal nový trojročný kontrakt s obrancom Chiarotom

Na snímke Ben Chiarot. Foto: TASR/AP

Detroit 28. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Detroit Red Wings podpísal nový trojročný kontrakt s obrancom Benom Chiarotom v hodnote 11,55 miliónov dolárov. Nová zmluva vojde v platnosť od sezóny 2028/29.

Tridsaťštyriročný Chiarot odohral v prebiehajúcej sezóne 54 zápasov, v ktorých nazbieral 11 bodov (4+7). V Detroite pôsobí štvrtú sezónu, predtým hral za Floridu, Montreal a do NHL vstúpil v drese Winnipegu. V základnej časti nastúpil na 777 duelov s bilanciou 49 gólov a 132 asistencií. V 66 stretnutiach play off pridal osem bodov (1+7).
