Detroit podpísal ročný kontrakt s obrancom Hamonicom
Pre Hamonica to bude už 16. sezóna v profilige.
Autor TASR
Detroit 16. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Detroit Red Wings sa dohodol na ročnom kontrakte so skúseným obrancom Travisom Hamonicom. Tridsaťštyriročný zadák dostane za sezónu milión amerických dolárov.
Pre Hamonica to bude už 16. sezóna v profilige. V minulom ročníku si obliekal dres Ottawy Senators, v 59 stretnutiach si pripísal jeden gól a šesť asistencií. Počas svojej kariéry hral aj za New York Islanders, Calgary Flames a Vancouver Canucks. V 900 stretnutiach v NHL má na konte 53 gólov a celkovo 242 bodov. V play off pridal 22 duelov s bilanciou 1+3, pripomenul portál TSN.
