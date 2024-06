Detroit podpísal zmluvu s českým útočníkom Rychlovským

Detroit 4. júna (TASR) - Tím zámorskej NHL Detroit Red Wings podpísal dvojročný vstupný kontrakt s českým krídelníkom Jakubom Rychlovským. Dvadsaťdvaročný útočník, ktorý neprešiel draftom, zarobí v NHL 950.000 amerických dolárov ročne, vrátane bonusov, v nižšej lige bude jeho ročný plat 82.500 dolárov.



V uplynulej sezóne bol hráč Liberca najlepší strelec českej extraligy s 26 gólmi a druhý najproduktívnejší hráč ligy so 46 bodmi. "Je to hráč pre NHL. Má všetky predpoklady si túto ligu zahrať a veľmi mu to prajem," povedal už na konci marca tréner Liberca Filip Pešán. Red Wings oznámili príchod novej posily na svojom webe.