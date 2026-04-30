Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
Detroit potiahol Cunningham, Pistons znížili na 2:3

Owen Tippett (74) a Luke Glendening (41) z tímu Philadelphia Flyers oslavujú po tom, čo Flyers vyhrali šiesty zápas proti Pittsburghu Penguins v prvom kole play-off hokejovej NHL o Stanleyho pohár, v stredu 29. apríla 2026 vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 30. apríla (TASR) - Basketbalisti Detroitu zdramatizovali sériu 1. kola play off Východnej konferencie zámorskej NBA proti Orlandu. Pistons zvíťazili v piatom zápase 116:109 a v sérii znížili na 2:3. Mimoriadnu zásluhu na tom mal rozohrávač Cade Cunningham, ktorý zaznamenal 45 bodov. Rovnaký počet od Paola Banchera nestačil Magic na spečatenie postupu.

Koniec sezóny odmietol aj Houston, ktorý uspel na palubovke LA Lakers 99:93 a v sérii prehráva 2:3. Do vedenia 3:2 sa v piatom dueli 1. kola na východe dostal Cleveland, ktorý zdolal Toronto 125:120.



1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

piate zápasy:

Detroit Pistons – Orlando Magic 116:109 /stav série: 2:3/



Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 125:120 /stav série: 3:2/



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/

piaty zápas:

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 93:99 /stav série: 3:2/
