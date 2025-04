Detroit sa dočkal víťazstva v play off po 15 dueloch

NBA - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:



štvrťfinále Východnej konferencie druhý zápas:



New York Knicks - Detroit 94:100

/stav série: 1:1/



štvrťfinále Západnej konferencie



Denver - Los Angeles Clippers 102:105

/stav série: 1:1/

New York 22. apríla (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons sa po 15 neúspešných dueloch dočkali triumfu v play off NBA. V noci na utorok zvíťazili na palubovke New Yorku Knicks 100:94 a vyrovnali štvrťfinálovú sériu Východnej konferencie na 1:1 na zápasy. Triumf riadil Cade Cunningham s 33 bodmi a 12 doskokmi. Sekundoval mu nemecký rozohrávač Dennis Schröder, ktorý dal ako náhradník 20 bodov a premenil aj kľúčovú trojku 55 sekúnd pred koncom.Aj druhý súboj medzi Denverom a Los Angeles Clippers vyvrcholil tesnou drámou a z úspechu sa tentokrát tešili hráči z Kalifornie 105:102. V drese víťazov zažiaril Kawhi Leonard s 39 bodmi a Clippers prežili aj ďalší triple double Nikolu Jokiča 26 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií.