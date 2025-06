Detroit si vybral brankára Prádela v 3. kole draftu zo 75. miesta

Los Angeles 28. júna (TASR) - Michal Prádel sa stal prvým slovenským hokejistom na tohtoročnom drafte NHL v Los Angeles. Osemnásťročného brankára si v 3. kole z celkového 75. miesta vybral Detroit Red Wings. Jeho meno zaznelo ako šieste v poradí spomedzi brankárov.



Prádel patril v Los Angeles medzi favoritov na prvého vybraného Slováka, čo sa potvrdilo. Rodák z Dolného Kubína sa stal štvrtým najvyššie draftovaným slovenským brankárom v histórii profiligy. Pred dvoma rokmi si Chicago Blackhawks vybralo v úvode 2. kola z 35. priečky Adama Gajana. Dvadsaťdva rokov pred ním prešiel draftom Peter Budaj (63. miesto, Colorado), o dva roky skôr Ján Lašák (65. miesto, Nashville). Prádel zaujal na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov, na ktorých bol jednotkou slovenského výberu, ten dokráčal do semifinále. Následne zamieril do americkej juniorskej USHL, v drese Tri-City Storm odchytal 14 duelov v základnej časti s priemerom inkasovaných gólov 2,41 a takmer 90-percentnou úspešnosťou zákrokov. Jeden duel pridal v play off.



Svrček má za sebou vydarenú sezónu vo Švédsku. Dobrými výkonmi v juniorskom tíme Brynäs si vypýtal miesto v A-tíme účastníka najvyššej švédskej súťaže. V drese neskoršieho neúspešného finalistu uplynulého ročníka SHL odohral v základnej časti 17 zápasov s bilanciou jeden gól a dve asistencie. Ďalšie dve gólové prihrávky pridal v play off počas 10 duelov. Následne si zahral za Slovensko na svetovom šampionáte do 18 rokov. Na turnaji mal bilanciu dva góly a rovnaký počet asistencií.