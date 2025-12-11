< sekcia Šport
Detroit vyhral v Calgary 4:3, DeBrincat s dvoma gólmi a asistenciou
V zostave domácich chýbali zranení Slováci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
Autor TASR,aktualizované
New York 11. decembra (TASR) - Hokejisti Detroitu Red Wings vyhrali v noci na štvrtok v zápase zámorskej NHL na ľade Calgary Flames 4:3. V zostave domácich chýbali zranení Slováci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
Víťazný gól Red Wings strelil Dylan Larkin, keď v 30. minúte upravil na priebežných 4:0. Najaktívnejším z jeho tímu bol Alex DeBrincat s dvoma gólmi a asistenciou. Hostí podržal aj brankár John Gibson, ktorý zaznamenal 34 zákrokov a mal tak 91,90-percentnú úspešnosť. Prvýkrát inkasoval až v 49. minúte z trestného strieľania Joela Farabeeho, ktoré odštartovalo sériu troch domácich gólov v priebehu siedmich minút. Vyrovnať sa však už domácim nepodarilo.
Hráči New Yorku Rangers prehrali tretí zápas za sebou, keď na ľade Chicaga nedokázali skórovať a domácim podľahli 0:3. Druhé čisté konto v sezóne a siedme v kariére si pripísal brankár Chicaga Spencer Knight, ktorý zneškodnil všetkých 21 striel súpera. Connor Bedard zaznamenal gól a asistenciu.
Fínsky útočník Anton Lundell rozhodol 52 sekúnd pred koncom tretej tretiny o víťazstve Floridy na ľade Utahu 4:3. Na treťom triumfe Panthers v sérii sa Sam Bennett podieľal dvoma gólmi a asistenciou, jeho spoluhráč Carter Verhaeghe skóroval vo štvrtom dueli za sebou a bodoval v siedmom. V drese domácich si dva presné zásahy prípísal Dylan Guenther.
Šesťzápasovú šnúru prehier zastavili hráči Seattlu, ktorí zdolali Los Angeles 3:2 po predĺžení. Domáci otočili vývoj stretnutia, keď najskôr Matty Beniers vyrovnal 24,8 sekundy pred treťou sirénou na 2:2 a Vince Dunn potom v extra čase rozhodol o víťazstve Seattlu. Dunn mal okrem gólu aj dve asistencie.
výsledky:
Chicago - NY Rangers 3:0, Calgary - Detroit 3:4, Utah - Florida 3:4, Seattle - Los Angeles 3:2 pp
