Detroit vyhral v Orlande, Knicks zastavili šnúru San Antonia
Cleveland pripravil Brooklynu už ôsmu prehru v sérii, keď na jeho palubovke vyhral 106:102.
Autor TASR
New York 2. marca (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons vyhrali v zámorskej NBA na palubovke Orlanda 106:92 a sú na čele súťaže. K šiestemu triumfu na pôde súperov v sérii pomohol Cade Cunningham 29 bodmi a 11 asistenciami. Pistons uspeli vo ôsmom z uplynulých deviatich stretnutí.
Cleveland pripravil Brooklynu už ôsmu prehru v sérii, keď na jeho palubovke vyhral 106:102. Napriek zlomenému palcu na pravej ruke k tomu James Harden prispel 22 bodmi, deviatimi doskokmi a ôsmimi asistenciami. Predtým vynechal dve stretnutia. „V prvom polčase ste mohli vidieť, že nie je stopercentný,“ povedal tréner Clevelandu Kenny Atkinson. „Myslím si však, že v druhom polčase akoby prevzal líderskú taktovku, dostal sa na čiaru trestných hodov, trafil pár trojok, takže to bolo fajn. Je zrejmé, že hral s hendikepom, ale aj tak hral naozaj dobre.“
Obhajca titulu Oklahoma City Thunder potvrdil post lídra Západnej konferencie víťazstvom 100:87 na pôde Dallasu. Shai Gilgeous-Alexander nastrieľal 30 bodov a už iba tri duely mu chýbajú k vyrovnaniu rekordu Wilta Chamberlaina v počte zápasov za sebou s aspoň 20 bodmi. Gilgeous-Alexander ich má teraz na konte už 123 v jednej sérii.
Hráči New Yorku Knicks zastavili 11-zápasovú víťaznú šnúru San Antonia, na domácej pôde v Madison Square Garden uspeli 114:89. Jalen Brunson si v drese Knicks pripísal 25 bodov. Hosťom nestačilo ani 25 bodov a 13 doskokov v podaní Victora Wembanyamu. „Je to pre nás cenné víťazstvo. San Antonio má naozaj dobrý tíma,ale naša defenzíva dnes pracovala výborne,“ tešil sa tréner newyorského tímu Mike Brown.
Luka Dončič nastrieľal 28 bodov a mal deväť asistencií, LeBron James pridal 24 bodov a Los Angeles Lakers vyhrali nad Sacramentom 128:104.
NBA - výsledky:
New York - San Antonio 114:89, Brooklyn - Cleveland 102:106, Denver - Minnesota 108:117, Chicago - Milwaukee 120:97, Indiana - Memphis 106:125, Atlanta - Portland 135:101, Orlando - Detroit 92:106, Boston - Philadelphia 114:98, Dallas - Oklahoma City 87:100, LA Clippers - New Orleans 137:117, LA Lakers - Sacramento 128:104
