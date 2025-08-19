< sekcia Šport
Detroit vyradí dres č. 91 na počesť bývalého útočníka Fjodorova
Autor TASR
Detroit 19. augusta (TASR) - Klub zámorskej NHL slávnostne vyradí dres s číslom 91 na počesť bývalého útočníka Sergeja Fjodorova. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 12. januára 2026 pred zápasom s Carolinou. Fjodorov sa stane deviatym hráčom v histórii „červených krídel“, ktorého klub ocení touto poctou.
„Jeho výnimočné zručnosti, neúnavná energia a trvalý vplyv, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri troch ziskoch Stanley Cupu pre Detroit, z neho robia dokonalé stelesnenie kvalít, ktoré si zaslúžia najprestížnejšie ocenenie našej franšízy. Moji rodičia Mike a Marian mali k Sergejovi osobitnú úctu ako k jednému z najdynamickejších a najcharizmatickejších hráčov svojej doby a vnímali ho ako niekoho, kto mal obrovský vplyv na našu organizáciu. Všetci v Red Wings sa tešíme, že v januári privítame Sergeja a jeho rodinu, aby sme vzdali rešpekt jeho pozoruhodnej kariére,“ uviedol Chris Ilitch, generálny riaditeľ Detroitu Red Wings.
Detroit draftoval Fjodorova v roku 1989 vo 4. kole zo 74. miesta. V tom čase nemohli hráči zo ZSSR odísť do NHL bez povolenia štátu a tak sa rozhodol emigrovať. Využil k tomu turnaj v Seattli v roku 1990, na ktorom štartoval so sovietskym výberom. V spolupráci s predstaviteľmi Red Wings sa odpojil od tímu a následne podpísal zmluvu s Detroitom. V jeho farbách odohral 13 sezón a trikrát získal Stanleyho pohár. Po odchode z Detroitu si obliekal aj dresy Anaheimu, Columbusu a Washingtonu. Po odchode z NHL v roku 2009 ešte tri sezóny hral za Magnitogorsk v KHL. Neskôr sa stal generálnym manažérom aj hlavným trénerom CSKA Moskva.
V NHL odohral celkovo 18 sezón. V základnej časti nastúpil na 1248 zápasov, v ktorých nazbieral 1179 bodov (483+696). V play off odohral 183 duelov s bilanciou 52 gólov a 124 asistencií. V profilige získal aj viacero individuálnych ocenení. V roku 1994 sa stal najužitočnejším hráčom NHL (Hartova trofej) a za najužitočnejšieho ho zvolili aj členovia Hráčskej asociácie NHLPA (Ted Lindsay Award). Dvakrát získal Selkeho trofej pre najlepšie brániaceho útočníka a raz sa dostal aj do All star tímu súťaže. Od roku 2016 je člen Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF) a aj Siene slávy IIHF.
Pod stropom detroitskej haly Little Caesars Arena už visia dresy Sida Abela (12), Alexa Delvecchia (10), Gordieho Howea (9), Reda Kellyho (4), Nicklasa Lidströma (5), Teda Lidsayho (7), Terryho Sawchuka (1) a Stevea Yzermana (19).
