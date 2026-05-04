Pondelok 4. máj 2026
Detroit vyradil Orlando, Cleveland ukončil sezónu Torontu

Basketbalisti Detroitu sa tešia v zápase play off NBA s Orlandom 3. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 4. mája (TASR) - Basketbalisti Detroit Pistons postúpili do 2. kola play off NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie vyhrali nad Orlandom Magic 116:94. Najvýraznejšiu zásluhu na tom mal 32-bodový Cade Cunningham, ktorý pridal aj 12 asistencií. Hosťom nestačilo k postupovému kroku 38 bodov od Paola Banchera.

Siedmy duel zvládli lepšie v rovnakej fáze Východnej konferencie hráči Clevelandu Cavaliers, ktorí si v ňom poradili s Torontom Raptors 114:102. Dvojciferný bodový zápis zaznamenala hneď šestica domácich hráčov, z ktorých najviac nazbierali Jarrett Allen a Donovan Mitchell zhodne po 22 bodov.



NBA - 1. kolo play off

štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/

siedme zápasy:

Detroit Pistons – Orlando Magic 116:94

/stav série: 4:3/



Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 114:102

/stav série 4:3/
