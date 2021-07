Detroit získal brankára Nedeljkovica z Caroliny

Detroit/Raleigh 22. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL Detroit Red Wings získal brankára Alexa Nedeljkovica z Caroliny výmenou za voľbu v 3. kole draftu 2021 a brankára Jonathana Berniera. Vedenie klubu zároveň podpísalo s Nedeljkovicom dvojročný kontrakt v celkovej výške 6 miliónov dolárov. Kluby potvrdili transfer na oficiálnych stránkach.



Nedeljkovic bol v ročníku 2020/2021 výraznou oporou Caroliny, ktorej pomohol k 3. miestu po základnej časti NHL. V bránkovisku "hurikánov" sa presadil popri skúsenejších kolegoch Petrovi Mrázkovi a Jamesovi Reimerovi a napokon nastúpil do 23 zápasov - najviac z brankárov Caroliny. V základnej časti mal priemer 1,90 inkasovaného gólu na zápas a 93,2-percentnú úspešnosť zásahov. S touto bilanciou bol najlepší spomedzi všetkých ligových brankárov, ktorí nastúpili aspoň do 20 zápasov základnej časti. Dostal sa do záverečnej nominácie na Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika, ale v konkurencii produktívnych útočníkov Kirilla Kaprizova z Minnesoty a Jasona Robertsona z Dallasu skončil na 3. mieste.



Hurricanes získali za 25-ročného Nedeljkovica o 7 rokov staršieho Jonathana Berniera. Ten doteraz odchytal v NHL 403 zápasov, postupne sa objavil v tímoch Los Angeles, Toronta, Anaheimu, Colorada a od roku 2018 pôsobil v Detroite. V ročníku 2020/2021 nastúpil do 24 zápasov, v ktorých mal priemer 2,99 inkasovaného gólu na zápas a 91,4-percentnú úspešnosť zásahov.