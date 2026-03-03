< sekcia Šport
Detroit zvíťazil v Nashville 4:2, Gibson nedochytal pre zranenie
Duel pre zranenie v hornej časti tela nedochytal brankár „červených krídel“ John Gibson.
Autor TASR
New York 2. marca (TASR) - Hokejisti Detroitu zvíťazili v pondelkovom zápase NHL na ľade Nashvillu 4:2 a posunuli sa priebežne na tretie miesto v Atlantickej divízii. Gólom a asistenciou prispeli k výhre hostí Lucas Raymond a Alex DeBrincat. Víťazný gól Red Wings strelil v 37. minúte vo vlastnom oslabení obranca Albert Johansson, predchádzal mu však diskutabilný zákrok na Romana Josiho v útočnom pásme Predators, ktorí rozhodcovia neposúdili ako faul.
Duel pre zranenie v hornej časti tela nedochytal brankár „červených krídel“ John Gibson, ktorého po prvej tretine nahradil Cam Talbot. „Predátori“ si komplikujú boj o play off, v tabuľke Západnej konferencie zostávajú na 10. priečke so stratou troch bodov na pozíciu s druhou voľnou kartou, ktorú si drží Seattle.
NHL - sumár:
Nashville Predators - Detroit Red Wings 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly: 18. Forsberg (Evangelista, Josi), 28. Marchessault (O'Reilly) - 5. Finnie (Kasper, Appleton), 30. Raymond (DeBrincat, Copp), 37. Johansson (Kasper, Appleton), 60. DeBrincat (Raymond). Brankári: Saros - Gibson (21. Talbot), strely na bránku: 30:31.
