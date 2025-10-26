Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
26. október 2025
Dettwiler zrejme utrpel v pretekoch Moto3 život ohrozujúce zranenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Jeho otec Andy podľa agentúry DPA informoval o niekoľkých zástavách srdca a „strate veľkého množstva krvi u 20-ročného pretekára.

Autor TASR
Sepang 26. októbra (TASR) - Švajčiarsky motocyklový pretekár Noah Dettwiler pravdepodobne utrpel pri vážnej nehode počas pretekov Moto3 na Veľkej cene Malajzie život ohrozujúce zranenia.

Jeho otec Andy podľa agentúry DPA informoval o niekoľkých zástavách srdca a „strate veľkého množstva krvi u 20-ročného pretekára. „Bojovali o jeho život,“ uviedol starší Dettwiler. Jeho syn je momentálne v stabilizovanom stave.
