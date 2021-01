Detva otočila stav 0:4 v Mikuláši, jej séria trvá už 12 zápasov

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 Detva 4:5 (2:0, 2:0, 0:5)



Góly: 6. Portokalis (Jesus, Tullio), 7. Bača (Uhrík), 27. Štrauch (Robertson, Huna), 36. Hamráček (Lištiak, Michalík) – 41. Žilka (Gachulinec, Charbonneau), 41. Čacho (Downing), 53. Charbonneau (Lyle), 55. Ščurko (Ľupták), 57. Charbonneau (Cox, Rymsha). Rozhodovali: Korba, Orolin – Šoltés, Stanzel, vylúčení: 7:5 na 2 min., navyše Kaarlehto (LM) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



L. Mikuláš: Kaarlehto – Robertson, Nemec, Valtola, Mezovský, Jesus, Rusina, Pavúk – Štrauch, Oško, Huna – Hamráček, Lištiak, Michalík – Tullio, McShane, Portokalis – Haluška, Uhrík, Bača



HC 07 Detva: Petrík (36. Lietava) – Lalík, Lyle, Korím, F. Fekiač, Rymsha, Gachulinec, Bakala, Jendroľ – Ľupták, V. Fekiač, Ščurko – Cox, Čacho, Charbonneau – Curry, Valent, Downing – Žilka, Klíma, Askarov



Liptovský Mikuláš 6. januára (TASR) - Hokejisti Detvy zvíťazili v stredajšom zápase 28. kola hokejovej Tipos extraligy na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:4, pričom po dvoch tretinách prehrávali 0:4. Detva vďaka triumfu natiahla sériu zápasov, v ktorých bodovala už na dvanásť.Po opatrnom úvode išli domáci do vedenia po strele Portokalisa, ktorý využil zaváhanie v obrane hostí. Už o deväť sekúnd neskôr viedli Liptáci o dva góly, presne mieril Bača. Tento náskok si udržali až do konca úvodnej dvadsaťminútovky, Detvanci sa nepresadili ani v dvoch za sebou idúcich presilových hrách.Ako sa využíva početná výhoda ukázal najskôr v 26. minúte Štrauch, ktorý dorazil do siete strelu Robertsona a o deväť minút neskôr v ďalšej presilovke poslal Hamráček domácich už do štvorgólového vedenia. Brankára hostí Petríka po tomto góle vystriedal Lietava.Stíhaciu jazdu v tretej tretine spustili hostia už po 52 sekundách, keď znížil Žilka a už o 7 sekúnd neskôr prekonal Kaarlehta Čacho. Brankár Liptákov potom dostal menší trest a hostia mali dobrú možnosť dostať sa na rozdiel gólu. Presilovku však nevyužili. V 53. minúte však Charbonneau znížil na rozdiel gólu a o dve minúty neskôr vyrovnal Ščurko. Veľkú prevahu zverencov trénera Ernesta Bokroša v tretej dvadsaťminútvke napokon gólovo vyjadril opäť Charbonneau, ktorý dokonal skvelý obrat hostí.