Deväť účastníkov Niké ligy hladko postúpilo do 3. kola
ajvyššie víťazstvá dosiahli Podbrezová a Trenčín, ktoré vyhrali na ihriskách Čeboviec, resp. Kanianky vysoko 9:0.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Deväť tímov futbalovej Niké ligy potvrdilo pozíciu favorita a v stredajších zápasoch si hladko zaistilo postup do 3. kola Slovenského pohára - Slovnaft cupu. Najvyššie víťazstvá dosiahli Podbrezová a Trenčín, ktoré vyhrali na ihriskách Čeboviec, resp. Kanianky vysoko 9:0.
2. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu (výsledky účastníkov Niké ligy):
AC Nitra - FC Spartak Trnava 1:4 (0:3)
Oravan Oravská Jasenica - MFK Ružomberok 2:6 (1:5)
TJ Vinohrad Čebovce - FK Železiarne Podbrezová 0:9 (0:5)
Športový klub Svodín - KFC Komárno 1:4 (1:2)
FK Slovan Kendice - FC Košice 0:5 (0:3)
FK Čaňa - FC Tatran Prešov 1:7 (1:2)
TJ Družstevník Hlboké - MFK Skalica 0:7 0:2)
FK Junior Kanianka - AS Trenčín 0:9 (0:3)
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina 1:7 (1:3)
