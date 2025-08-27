Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Deväť účastníkov Niké ligy hladko postúpilo do 3. kola

Na snímke uprostred Samuel Ďatko. Foto: TASR - Daniel Stehlík

ajvyššie víťazstvá dosiahli Podbrezová a Trenčín, ktoré vyhrali na ihriskách Čeboviec, resp. Kanianky vysoko 9:0.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Deväť tímov futbalovej Niké ligy potvrdilo pozíciu favorita a v stredajších zápasoch si hladko zaistilo postup do 3. kola Slovenského pohára - Slovnaft cupu. Najvyššie víťazstvá dosiahli Podbrezová a Trenčín, ktoré vyhrali na ihriskách Čeboviec, resp. Kanianky vysoko 9:0.



2. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu (výsledky účastníkov Niké ligy):

AC Nitra - FC Spartak Trnava 1:4 (0:3)

Oravan Oravská Jasenica - MFK Ružomberok 2:6 (1:5)

TJ Vinohrad Čebovce - FK Železiarne Podbrezová 0:9 (0:5)

Športový klub Svodín - KFC Komárno 1:4 (1:2)

FK Slovan Kendice - FC Košice 0:5 (0:3)

FK Čaňa - FC Tatran Prešov 1:7 (1:2)

TJ Družstevník Hlboké - MFK Skalica 0:7 0:2)

FK Junior Kanianka - AS Trenčín 0:9 (0:3)

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina 1:7 (1:3)
