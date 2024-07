Deväťdesiat percent účastníkov hier sa podrobilo dopingovým kontrolám

Paríž 24. júla (TASR) - Deväťdesiat percent účastníkov OH 2024 v Paríži sa v tomto roku podrobilo dopingovým kontrolám. Dva dni pred oficiálnym otvorením podujatia to uviedla Medzinárodná testovacia agentúra (ITA).



Jej predstavitelia vykonali 32.600 kontrol a v 85 prípadoch sa zistilo porušenie dopingových pravidiel, ktoré viedlo k sankciám. Podľa vyjadrenia agentúry prišlo k zintenzívneniu testov v športoch so zvýšeným rizikom užívania zakázaných látok.