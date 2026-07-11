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Deviatu etapu Tour de France skrátili o 30 km pre vlnu horúčav

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Tadej Pogacar zo Slovinska, ktorý ako celkový líder nosí žltý dres, prekračuje cieľovú čiaru počas ôsmej etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktoré sa začali v Périgueux a skončili v Bergeracu vo Francúzsku v sobotu 11. júla 2026. Foto: TASR/AP

Kopcovitá trasa, ktorá povedie z Malemortu do Ussela, tak bude merať 155,5 km namiesto pôvodných 185,5 km.

Autor TASR
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Malemort 11. júla (TASR) - Deviatu etapu cyklistických pretekov Tour de France skrátili organizátori o 30 kilometrov po tom, čo francúzske meteorologické úrady vyhlásili v departemente Correze červenú výstrahu pre mimoriadne intenzívnu vlnu horúčav. Kopcovitá trasa, ktorá povedie z Malemortu do Ussela, tak bude merať 155,5 km namiesto pôvodných 185,5 km.

Vysoké teploty trápili organizátorov od začiatku 113. ročníka „Starej dámy“, no deviata etapa je prvou, ktorú pre horúčavy skrátili. Počas tretieho dňa pretekov však chýbali diváci v cieli etapy pre lesné požiare na juhovýchode Francúzska, ktoré sa zhoršili v dôsledku horúceho a suchého počasia. Informovala o tom agentúra AFP.
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