Devils aj s Tatarom si hladko poradili s Rangers 5:0

NHL - sumár:



New Jersey Devils - New York Rangers 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: 5. J. Hughes (Bratt, Hamilton), 25. Meier (Mercer, Palát), 32. J. Hughes (L. Hughes, Bratt), 48. Noesen (Hischier, Meier), 53. Mercer (J. Hughes, L. Hughes). Brankári: Markström - Quick, strely na bránku: 30:12.



New York 22. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili hladko nad New Yorkom Rangers 5:0 v pondelkovom zápase NHL. Dostali sa tak do čela Východnej konferencie o bod pred Washington, ktorý však odohral o štyri stretnutia menej. Vo štvrtom útoku sa objavil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, no do kanadského bodovania sa nezapísal.Tatar odohral 13:24 min a zaznamenal dve strely na bránku. V drese Devils sa zaskvel Jack Hughes dvoma gólmi a asistenciou. Rangers neuspeli v piatom z uplynulých šiestich zápasov.