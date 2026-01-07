< sekcia Šport
Brankár Devils Markström po debakli: Hanbím sa za seba aj za tím
Devils dostali 9 gólov z 24 striel.
Autor TASR
New York 7. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils odohrali v noci na stredu zápas, na ktorý si budú ešte dlho pamätať. Na ľade New Yorku Islanders utrpeli debakel 0:9, hoci domácich prestrieľali takmer dvojnásobne - 44:24. „Je to trápne. Chceme sa ospravedlniť fanúšikom Devils,“ konštatoval brankár Jacob Markström, ktorý mal v zápase mimoriadne slabú 62,5-percentnú úspešnosť zákrokov.
V predošlom zápase proti Caroline (1:3) nastúpil v bránke New Jersey Jake Allen, no na ľade Islanders sa do nej vrátil Markström. Ten mal za sebou vydarený duel proti Utahu, v ktorom zneškodnil 30 striel, dosiahol nadštandardnú 96,8-percentnú úspešnosť zákrokov a pomohol tímu k víťazstvu 4:1. V UBS aréne sa však duel s miestnymi Islanders vyvíjal od začiatku nepriaznivo. Matthew Barzal otvoril skóre už v 1. minúte a útočník Anthony Duclair stihol streliť do 24. minúty čistý hetrik. Islanders však nemali herne až takú dominanciu, akú naznačovalo skóre. Devils ich v prvej tretine prestrieľali 15:7, v druhej 19:10. Neprekonateľnou prekážkou však bol brankár Iľja Sorokin, ktorý podal jeden z najlepších výkonov v kariére. Bol to pre neho prvý zápas od 20. decembra, odvtedy chýbal pre zranenie.
Jeho náprotivok Markström zažil úplne odlišné pocity. Tréner Sheldon Keefe ho navyše nechal v bránke po celý zápas. Tridsaťpäťročný Švéd, ktorý figuruje v nominácii na ZOH do Talianska, si po zápase sypal popol na hlavu. „Musím byť lepší, zastaviť viac pukov. My sme vyslali viac ako 40 striel. Oni ich vyslali 20 a dali deväť gólov. Hanbím sa za seba, za spoluhráčov a za tím. Nestačí to. Musím byť lepší,“ poznamenal Markström. V zostave New Jersey naďalej chýba slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý pre zranenie absentuje od 12. decembra. Jeho spoluhráči sa mimoriadne trpkým spôsobom presvedčili o známom fakte, že hokej sa nehrá na strely, ale na góly. „V útočnom pásme sme spravili veľa dobrých vecí, ale nedokázali sme skórovať. Musíme nájsť spôsob, ako to zmeniť. V ďalšom zápase očakávam adekvátnu reakciu. Mám to na starosti aj ja. Očakávam, že na tento zápas zareagujem skvelým spôsobom a čakám, že tak isto sa toho chopí celý tím,“ konštatoval kapitán New Jersey Nico Hischier.
Na zaujímavosti tohto duelu pridáva aj fakt, že na striedačke domácich stál hlavný tréner Patrick Roy. Bývalý elitný brankár NHL zažil pred vyše 30 rokmi podobný zápas, keď ho tréner Montrealu Mario Tremblay vystriedal v zápase proti Detroitu až po 9. inkasovanom góle (celkovo 1:11). Frustrovaný Roy vtedy vyhlásil, že to bol jeho posledný zápas v drese Montrealu a o niekoľko dní zamieril do Colorada. Po podobne nevýraznom výkone Markströma sa zameral na hodnotenie svojho tímu: „Chceli sme vyhrať. Vyhrali sme. A či som očakával, že to bude takýto zápas? Nie, pretože vždy, keď hráme proti tomuto tímu, sú to tesné zápasy. Puk sa dnes len odrážal smerom k nám a z nejakého dôvodu sme si boli čoraz istejší okolo bránky. Ofenzívne to bol jeden z našich lepších zápasov,“ poznamenal Roy podľa nhl.com.
