Devils odvolali Ruffa pre výkonosť tímu, Fitzgerald:Snaha nebola dobrá

Newark 6. marca (TASR) - Generálny manažér New Jersey Tom Fitzgerald uviedol, že dôvodom odvolania trénera Lindyho Ruffa bola slabá výkonnosť tímu. Devils prehrali tri zápasy v sérii a sedem z predchádzajúcich desiatich duelov. Aj preto sa dvadsať stretnutí pred koncom základnej časti NHL znížili ich šance postúpiť druhýkrát po sebe a tretíkrát z uplynulých dvanástich sezón do play off. V tíme pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec.



Fitzgerald uviedol, že čakal čo najdlhšie, aby sa situácia v mužstve zmenila, ale nakoniec svojho dobrého priateľa odvolal z pozície kouča. "Je to na nás všetkých. Rozprával som sa aj s tímom. Začína sa to však u mňa hore. Ja som ten, kto vytvára tento tím. Jednotlivci sa musia pozrieť do zrkadla. Snaha nebola dosť dobrá," uviedol podľa agentúry AP.



Do konca sezóny bude v úlohe hlavného kormidelníka Travis Green. Bývalému trénerovi Vancouveru (2017-2022) nevyšla premiéra na striedačke Devils, keď mužstvo prehralo s Floridou 3:5. Ešte pred duelom odpovedal na otázky médií a uviedol, že sa nechystá zmeniť všetko naraz, ale niektorí hráči si budú musieť vybojovať svoje miesto, keď nebudú hrať s energiou a plniť si svoje úlohy. Hneď v prvom zápase bol Šimon Nemec len zdravý náhradník. Dvadsaťročný obranca na súpiske chýbal prvýkrát od príchodu z farmy v decembri minulého roka. "Mojou úlohou je pomôcť im, aby hrali čo najlepší hokej," povedal Green, ktorý uviedol, že sa po tréningu rozprával s Nemcom.



Šesťdesiatštyriročný kanadský kouč Ruff pôsobil na striedačke tímu od 9. júla 2020 a v minulej sezóne pomohol Devils dosiahnuť klubové rekordy v počte víťazstiev (52) a bodov (112). Oproti ročníku 2021/22 si mužstvo polepšilo o 49 bodov, čo bol najväčší medziročný zisk od zavedenia 82-zápasového programu profiligy (v sezóne 1995/96). Vlani v októbri podpísal viacročné predĺženie zmluvy, no výkony tímu zariadili jeho koniec ešte v tom ročníku.



New Jersey nevyhralo viac ako tri zápasy v sérii a ani v jednom stretnutí sa im nepodarilo udržať čisté konto. Podľa agentúry AP môže byť príčinou aj zranenie obrancu Dougieho Hamiltona. Rovnako aj dlhšie absencie beka Jonasa Siegenthalera a útočníka Jacka Hughesa. Problémom majú byť aj nestabilné výkony brankárov Víteka Vaněčka, Nica Dawsa a Akiru Schmida. Fitzgerald povedal, že sa pred piatkovou uzávierkou transakcií v NHL snaží získať brankársku jednotku, ale nie na úkor budúcnosti tímu. "Verím, že sme veľmi dobrý ofenzívny tím a vytvárame si šance. Ak však chcete vyhrávať zápasy, musíte dobre brániť," dodal Fitzgerald.



Devils majú v tejto sezóne bilanciu 30 víťazstiev, 28 prehier a štyrikrát neuspeli v predĺžení alebo samostatných nájazdoch. V Metropolitnej divízii im patrí predposledné 7. miesto a na tretiu postupovú priečku, na ktorej je priebežne Philadelphia strácajú osem bodov, no majú zápas k dobru. Ak sa New Jersey nepodarí dostať na jednu z troch postupových pozícií, môžu získať ešte voľnú kartu na východe. Poslednú voľnú miestenku v play off zatiaľ drží Tampa Bay v kádri s Erikom Černákom. Devils strácajú na Lightning rovnako osem bodov, tiež však majú stretnutie k dobru.