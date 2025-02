Devils poslali Nemca späť na farmu do Uticy

New York 9. februára (TASR) - Klub hokejovej NHL New Jersey Devils poslal slovenského obrancu Šimona Nemca späť do nižšej súťaže AHL, do svojho farmárskeho tímu Utica Comets. Informoval o tom na oficiálnej stránke.



Je to očakávaný krok, pretože v NHL bude pre Turnaj štyroch krajín dvojtýždňová pauza a Devils odohrajú ďalší zápas až 22. februára proti Dallasu Stars.



Po návrate do profiligy odohral slovenský obranca za New Jersey dva zápasy bez bodového zápisu. V drese Comets zaznamenal 22 bodov (5+17) v 32 zápasoch a predstavil sa aj v stretnutí All-Star Challenge.