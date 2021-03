Devils povolali Studeniča z farmy do taxi tímu

New York 31. marca (TASR) - Vedenie klubu NHL New Jersey Devils povolalo slovenského hokejistu Mariána Studeniča z farmy v AHL do taxi tímu, kde bude čakať na svoju šancu v profilige.



Dvadsaťdvaročný útočník nastupoval v tejto sezóne v zámorí v AHL za Binghamton Devils a v 15 zápasoch nazbieral šesť bodov za dva góly a štyri asistencie. Na debut v NHL tento krídelník, ktorý odštartoval sezónu na hosťovaní v Slovane Bratislava, ešte čaká. Informáciu priniesol portál sportsforecaster.com.