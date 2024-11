Devils povolali z farmy obrancu DeSimoneho, Nemec zostáva v AHL

New York 10. novembra (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL New Jersey Devils povolalo z farmárskeho tímu Utica Comets obrancu Nicka DeSimoneho. V AHL zostáva slovenský zadák Šimon Nemec, ktorého tam “diabli” poslali vo štvrtok. O transakcii informoval v sobotu profiligový klub.



Dvadsaťdeväťročný DeSimone zaplnil na súpiske voľné miesto po Nemcovi a mal byť plniť rolu siedmeho obrancu, ktorý zasiahne do hry v prípade zranenia. Podľa zámorských médií dáva Devils týmto krokom signál, že preradenie 20-ročného slovenského obrancu na farmu má dlhodobejší charakter. Američan DeSimone, ktorý je rovnako ako Nemec pravák, odohral v NHL 38 zápasov s bilanciou 2+5. V tejto sezóne hral zatiaľ len v Utice, v deviatich dueloch mal dve asistencie.



Nemec nastúpil v tomto ročníku NHL na 9 zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu, ale po návrate Bretta Pesceho a Lukea Hughesa po zraneniach stratil miesto v zostave a šesť duelov Devils sledoval len z tribúny.



V uplynulých dňoch sa v zámorských médiách špekulovalo o výmene Nemca do iného klubu a spomínal sa aj Montreal Canadiens, kde pôsobí Juraj Slafkovský. Nemec odohral v NHL zatiaľ 69 zápasov s bilanciou 3+17.