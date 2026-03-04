< sekcia Šport
Devils pred uzávierkou výmen prijímajú ponuky na Nemca
Podľa hokejového insidera Pierrea LeBruna nie je núdza o tímy, ktoré sa zaujímajú o Nemca.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Newark 4. marca (TASR) - Slovenský hokejista Šimon Nemec by pred piatkovou uzávierkou výmen v NHL mohol zmeniť pôsobisko. Podľa TSN vedenie New Jersey Devils prijíma od ostatných klubov ponuky na 22-ročného obrancu.
Podľa hokejového insidera Pierrea LeBruna nie je núdza o tímy, ktoré sa zaujímajú o Nemca. Podotkol však, že New Jersey sa neponáhľa s výmenou draftovej dvojky z roku 2022. „Devils sú šťastní, ak si Nemca udržia. Pokiaľ sa však naskytne príležitosť na výmenu, ktorá pomôže skutočne vylepšiť ofenzívu tímu, budú ponuke načúvať,“ informoval LeBrun.
Slovenský obranca si v prebiehajúcej sezóne NHL pripísal deväť gólov a 12 asistencií v 47 zápasoch, pričom v priemere odohral 19 minút a 42 sekúnd. V noci na stredu sa gólom podieľal na triumfe New Jersey nad Floridou 5:1. Vo februári pomohol slovenskej reprezentácii k postupu do semifinále a konečnému štvrtému miestu na olympijskom turnaji v Miláne, kde zaznamenal dve asistencie v šiestich dueloch. Súčasný nováčikovský kontrakt mu vyprší po konci tejto sezóny, od 1. júla sa môže stať obmedzeným voľným hráčom.
Devils už stratili reálnu šancu na postup do play off, momentálne im vo Východnej konferencii patrí predposledná 15. priečka, na pozíciu s druhou voľnou kartou strácajú 11 bodov.
Podľa hokejového insidera Pierrea LeBruna nie je núdza o tímy, ktoré sa zaujímajú o Nemca. Podotkol však, že New Jersey sa neponáhľa s výmenou draftovej dvojky z roku 2022. „Devils sú šťastní, ak si Nemca udržia. Pokiaľ sa však naskytne príležitosť na výmenu, ktorá pomôže skutočne vylepšiť ofenzívu tímu, budú ponuke načúvať,“ informoval LeBrun.
Slovenský obranca si v prebiehajúcej sezóne NHL pripísal deväť gólov a 12 asistencií v 47 zápasoch, pričom v priemere odohral 19 minút a 42 sekúnd. V noci na stredu sa gólom podieľal na triumfe New Jersey nad Floridou 5:1. Vo februári pomohol slovenskej reprezentácii k postupu do semifinále a konečnému štvrtému miestu na olympijskom turnaji v Miláne, kde zaznamenal dve asistencie v šiestich dueloch. Súčasný nováčikovský kontrakt mu vyprší po konci tejto sezóny, od 1. júla sa môže stať obmedzeným voľným hráčom.
Devils už stratili reálnu šancu na postup do play off, momentálne im vo Východnej konferencii patrí predposledná 15. priečka, na pozíciu s druhou voľnou kartou strácajú 11 bodov.