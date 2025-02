Devils prehrali na ľade Buffala 3:4, Tatar si pripísal dva body

New York 2. februára (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade Buffala 3:4. Domáci uspeli v treťom stretnutí za sebou, ale stále sú na chvoste tabuľky Východnej konferencie. Tatar odohral 13:02 min a pripísal si dva plusové body i jednu strelu.



K triumfu Buffala prispel gólom a dvoma asistenciami Tage Thompson, obranca Rasmus Dahlin sa podieľal na dvoch presných zásahoch. Sabres položili základ úspechu v prvej tretine, ktorú vyhrali trojgólovým rozdielom. Dva góly "diablov" strelil Paul Cotter, spoluhráč Tatara z tretej formácie. V bránke hostí začal Jake Allen, ale na začiatku tretej periódy ho vystriedal Nico Daws. Za nepekný úder do hlavy Thompsona dostal v tretej tretine Stefan Noesen trest 5 minút + DKZ, v oslabení ešte vykresal nádej pre hostí Jack Hughes, ale na body to hosťom napokon nestačilo.







NHL - sumár:



Buffalo Sabres – New Jersey Devils 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)



Góly: 9. Thompson (Power, Byram), 16. Peterka (Thompson, Gilbert), 20. McLeod (Tuch, Dahlin), 38. Zucker (Thompson, Dahlin) – 25. Cotter (Dowling, Hamilton), 41. Cotter (Pesce), 46. J. Hughes (Bratt). Brankári: Luukkonen - Allen (41. Daws), strely na bránku: 34:24