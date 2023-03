Halák triumfoval na Floride, Fehérváry musel stráviť krutú prehru

NHL - výsledky:



Boston - Tampa Bay 2:1

Philadelphia - Detroit 3:0

Nashville - Seattle 2:7

Calgary - San Jose 5:3

Los Angeles - Winnipeg 4:1

Florida - New York Rangers 3:4

Minnesota - Chicago 3:1

New York Islanders - Buffalo 0:2

Carolina - Toronto 5:3

New Jersey - Ottawa 5:3 /TATAR (New Jersey) 1+0/

Montreal - Columbus 8:2

Dallas - Vancouver 1:3

Pittsburgh - Washington 4:3

Edmonton - Vegas 3:4 pp

Anaheim - St. Louis 3:6

Istý postup do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey

New York 26. marca (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils postúpili do play off zámorskej NHL. Rozhodlo o tom víťazstvo New Yorku Rangers na ľade Floridy a Devils potom doma zdolali Ottawu 5:3. Do bojov o Stanley Cup postúpili “diabli” prvýkrát od roku 2018. Jedným gólom prispel aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý uzavrel v poslednej minúte skóre do prázdnej bránky. Brankár Jaroslav Halák sa tešil z 295. víťazstva v kariére, jeho NY Rangers vyhral na ľade Floridy 4:3.Tatar sa presadil po štyroch dueloch, v sezóne zaznamenal 17. presný zásah. Devils otočili z 0:1 na 3:1, ale hostia dokázali vyrovnať. Nerozhodný stav však zmenil v tretej tretine obranca Dougie Hamilton a triumf spečatil Tatar, ktorý bol na ľade 14:33 minúty a okrem gólu zaznamenal aj plusku a dve strely. Štyridsiatym gólom v sezóne sa po nádhernej sólovej akcii prezentoval Jack Hughes a pridal aj asistenciu. Dvadsaťjedenročný americký útočník sa stal prvým 40-gólovým strelcom Devils od sezóny 2008-09, kedy strelil Zach Parise 45 gólov. Klubový rekord (48 gólov) drží z ročníka 2005-06 Brian Gionta.povedal pre nhl.com kapitán “diablov” Nico Hischier. Devils dosiahli na métu 100 bodov štrnástykrát v histórii.Zo Slovákov sa tešil z víťazstva aj brankár Jaroslav Halák, ktorý pomohol New Yorku Rangers k víťazstvu 4:3 na ľade Floridy, keď si pripísal 31 zákrokov. Na vyrovnanie zápisu Rona Hextalla (42. miesto v histórii) potrebuje slovenský brankár ešte jedno víťazstvo. Florida viedla 2:0, ale “jazdci” otočili štyrmi gólmi za sebou. Halák kryl 31 striel a Rangers vyhrali ôsmy z posledných desiatich duelov. Na lídra Metropolitnej divízie New Jersey strácajú štyri body. Góly Rangers strelili Alexis Lafreniere, Kaapo Kakko, Filip Chytil a Patrick Kane, ktorý zaznamenal svoj 450. zásah v kariére. Kane hľadal pasom od mantinelu Artemija Panarina, ale puk si nešťastne zrazil za chrbát vlastného brankára Carter Verhaeghe.povedal Kane. Haláka, ktorý zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a desiate v sezóne, prekonal dvakrát kapitán “panterov” Aleksander Barkov a raz obranca Ryan Lomberg. Florida stráca v boji o play off na Pittsburgh tri body.povedal Lomberg.Hráči Tampy Bay v zostave aj s Erikom Černákom nestačili na najlepší tím ligy Boston a podľahli mu 1:2, Bruins uspeli v šiestom stretnutí v rade a zaistili si prvé miesto v Atlantickej divízii. Góly “medveďov” strelili Patrice Bergeron a Garnet Hathaway, brankár Linus Ullmark chytil 26 striel. Lightning prehrali štvrtýkrát za sebou, ich jediný gól strelil obranca Victor Hedman, ktorý prvýkrát v kariére skóroval v oslabení. Černák bol na ľade 17 minút a 46 sekúnd, zaznamenal mínusový bod, jednu strelu a dva hity.povedal tréner Bruins Jim Montgomery. Boston zaznamenal 56. víťazstvo a už len jeden triumf delí tím od vyrovnania klubového rekordu zo sezóny 1970-71. Bruins útočnia aj na rekordný zápis hokejistov Detroitu (1995-96) a Tampy Bay (2018-19), ktorí vyhrali 62 duelov. Bruins odohrajú do konca základnej časti ešte 10 zápasov.Martin Fehérváry musel pretrpieť prehru Washingtonu 3:4 na ľade Pittsburgu, Capitals vyrovnali v tretej tretine z 0:3 na 3:3, ale osemdesiat sekúnd pred koncom rozhodol Jevgenij Malkin, keď potrestal veľkú chybu Anthonyho Manthu. Útočník Washingtonu stratil puk v strednom pásme v čase, keď jeho spoluhráči išli striedať. Na lavičku mieril aj Fehérváry, po hrúbke svojho spoluhráča sa márne pokúšal dobehnúť Malkina. Capitals prehrali štvrtý z posledných piatich zápasov a aktuálne na play off strácajú šesť bodov. Pittsburgh predbehol Floridu a aktuálne drží druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii.povedal Malkin, ktorý dal svoj 25. gól v sezóne. Bol to jeho 81. víťazný zásah v kariére, čím na piatom mieste spomedzi aktívnych hráčov vyrovnal zápis Patricea Bergerona z Bostonu. Na 2:3 znížil 42. gólom v sezóne a 822. v kariére kapitán Washingtonu Alex Ovečkin a už len jeden gól v presilovke ho delí od toho, aby sa stal prvým hráčom v histórii s 300 zásahmi v početnej výhode.Viktor Arvidsson pomohol Los Angeles dvoma gólmi k víťazstvu 4:1 nad Winnipegom. Kings bodovali v jedenástich zápasoch za sebou a vyrovnali klubový rekord. Naposledy to dokázali v sezóne 2013-14, v ktorej získali Stanley Cup. Joonas Korpisalo zaznamenal 25 úspešných zákrokov.Philadelphia vyhrala tretí zápas za sebou, keď zdolala Detroit 3:0. Hrdinom duelu bol brankár Carter Hart, ktorý kryl 29 striel a zaznamenal druhý shutout v sezóne. Čistým kontom sa blysom aj Eric Comrie a Buffalo zdolalo NY Islanders 2:0. Comrie chytil 26 striel a pripísal si druhý shutout v kariére. Rozdielový gól strelil v 54. minúte Kyle Okposo a triumf potvrdil do prázdnej bránky Jeff Skinner.Eeli Tolvanen strelil dva góly, Philipp Grubauer chytil 14 striel a Seattle zvíťazil na ľade Nashvillu 7:2. Jared McCann pridal ku gólu aj asistenciu, Kraken si držia pozíciu prvej voľnej karty na postup do play off. Nashville stráca na postup päť bodov.Hokejisti Calgary v dôležitom súboji o play off zdolali San Jose 5:3. Do zostavy Flames sa opäť nedostal Adam Ružička. Dvoma gólmi prispel k víťazstvu Tyler Toffoli a vyrovnal svoje kariérne maximum 31 gólov zo sezóny 2015-16, keď bol hráčom Los Angeles. “Plamene” vyhrali len druhý z posledných deviatich duelov, na play off strácajú štyri body. "Žraloci" natiahli sériu prehier na deväť zápasov. Obranca Sharks Erik Karlsson zaznamenal dve asistencie, v sezóne ich má už 68 a prekonal klubový rekord Brenta Burnsa z ročníka 2018-19. Švédsky hokejista zároveň vylepšil svoje kariérne maximum zo sezóny 2015-16 (66 asistencií).Ryan Hartman strelili minútu a 11 sekúnd pred koncom víťazný gól Minnesoty, ktorá napokon zdolala Chicago 3:1. Hartman obral o puk obrancu Connora Murphyho a v sólovom nájazde prekonal bývalého hráča "divochov" Alexa Stalocka. Prvý gól Wild strelil Ryan Reaves, triumf spečatil do prázdnej bránky Frederick Gaudreau.Montreal rozstrieľal Columbus 8:2, keď sa prvým hetrikom v kariére blysol Rafael Harvey-Pinard.povedal 24-ročný útočník, ktorý všetky tri góly strelil v druhej tretine. Spomedzi nováčikov strelil hetrik v jednej tretine naposledy útočník Minnesoty Kiriil Kaprizov (12. marca 2021). Harvey-Pinard odohral v profilige 33 zápasov s bilanciu 13+5. Darilo sa celej prvej formácii Canadiens, Nick Suziku nazbieral štyri body (1+3) a Mike Hoffman tri (1+2). Tri asistencie si pripísal obranca Mike Matheson.