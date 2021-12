Devils s Tatarom a Studeničom prehrali v Detroite 2:5

Výsledky NHL:



Carolina - Los Angeles 5:1,

Philadelphia - Ottawa 4:3 pp,

Detroit - New Jersey 5:2,

Dallas - Chicago 4:3 pp,

Seattle - Edmonton 3:5,

Minnesota - Florida - odložené,

Montreal - Boston - odložené,

Vancouver - Toronto - odložené,

Colorado - Tampa Bay - odložené,

Calgary - Columbus - odložené

New York 19. decembra (TASR) - Hokejisti New Jersey v zostave so slovenskými útočníkmi Tomášom Tatarom a Mariánom Studeničom podľahli v noci na nedeľu v zámorskej NHL domácemu Detroitu 2:5. Devils tak pokračujú v hernom trápení, prehrali piaty zápas v rade a v uplynulých desiatich stretnutiach získali iba tri body.Red Wings potiahol k víťazstvu kapitán Dylan Larkin, ktorý sa zaskvel hetrikom, svojím prvým v profiligovej kariére. Pridal k nemu aj jednu asistenciu. Tyler Bertuzzi sa na výhre podieľal dvomi gólmi. Tatar odohral za New Jersey 16:17 minút, pripísal si jeden strelecký pokus, zblokoval dve strely súpera a duel dokončil s mínuskou. Studenič počas 15:49 min. na ľade vyslal jednu strelu na súperovu bránku.V ďalšom nočnom súboji Dallas zdolal Chicago 4:3 po predĺžení. Víťazný gól Stars strelil švédsky obranca John Klingberg, výrazný podiel na triumfe domácich mal Joe Pavelski, ktorý dva góly dal a pri ďalších dvoch asistoval. Slovenský obranca Andrej Sekera sa ako zdravý náhradník nezmestil do zostavy dallaských "hviezd".