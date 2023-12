Devils sú dlhodobo bez Hamiltona i Noseka, zmeny ovplyvnili aj Nemca

Newark 2. decembra (TASR) - Termín návratu kanadského hokejistu Dougieho Hamiltona do New Jersey Devils nie je po operácii ľavého prsného svalu istý. "Diablom" chýbajú aj Tomáš Nosek pre problémy s chodidlom a dvojzápasovú suspendáciu si odpykáva Brendan Smith. Práve v dôsledku týchto absencií dostal v noci na stredu príležitosť v tíme Slovák Šimon Nemec. V premiérovom zápase v NHL nazbieral proti San Jose (3:6) dve asistencie.



Hamilton sa zranil v utorňajšom zápase proti New Yorku Islanders (5:4), operáciu podstúpil v piatok. Obranca je v tíme tretí rok so zmluvou do konca sezóny 2027/28 a v dvadsiatich zápasoch nazbieral 16 bodov (5+11). Známy nie je ani čas návratu Noseka, ktorý chýbal už v piatich zápasoch. Smith vynechal duel so San Jose a najbližšie bude môcť nastúpiť v piatok na ľade Seattlu. Trest dostal za zákrok na Travis Konecného v dueli na ľade Philadelphie (4:3 pp).



New Jersey si vybralo Nemca ako dvojku v prvom kole vlaňajšieho draftu, v noci na sobotu strávil na ľade 22:38 minúty. Mladý obranca pôsobil doposiaľ vo farmárskom tíme Utica Comets, kde získal osem bodov (2+6) v dvanástich zápasoch. "Zmeníme veľa vecí, pretože trochu obmieňame naše presilovké formácie. S neprítomnosťou Douga sa samozrejme zmenia aj obranné dvojice," povedal tréner Lindy Ruff pre oficiálnu webstránku NHL.