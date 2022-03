Devils umiestnili Jaroša na waivers listinu

New Jersey 20. marca (TASR) - Klub zámorskej NHL New Jersey Devils umiestnil slovenského obrancu Christiána Jaroša na listinu nechránených hráčov. Z nej si ho v priebehu 24 hodín môže stiahnuť ktorýkoľvek klub, v opačnom prípade pôjde na farmu do AHL.



Jaroš odohral v drese Devils v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 11 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 trestné minúty a 4 mínusové body. Zatiaľ posledný zápas odohral 25. januára proti Dallasu.



Na tzv. waivers listine sa ocitli aj brankári Toronta Petr Mrázek a Harri Säteri, útočníci Kyle Clifford (Toronto), Kyle Turris (Edmonton), Brad Richardson (Calgary), Riley Nash (Arizona), Derrick Pouliot (Vegas).