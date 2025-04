Devils vstúpili do play off prehrou 1:4 s Carolinou, Slováci nehrali

NHL - 1. zápasy štvrťfinále play off /na 4 víťazstvá/:



Východná konferencia



Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)



Góly: 8. Ekman-Larsson (Laughton, Jarnkrok), 13. Marner (Matthews), 25. Tavares (Nylander, Marner), 28. Nylander (Tavares), 45. Rielly (Robertson, McMann), 54. Knies (Matthews, Marner) - 17. Batherson (Cozens, Perron), 45. Greig (Amadio, Pinto). Brankári: Stolarz - Ullmark. strely na bránku: 24:33.



/stav série - 1:0/







Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 3. Chatfield (Robinson, Roslovic), 7. Stankoven (Martinook, Slavin), 34. Stankoven (Hall, Kotkaniemi), 58. Svečnikov (Hall) - 39. Hischier (Bratt, Pesce). Brankári: Andersen - Markström. strely na bránku: 45:24.



/stav série - 1:0/







Západná konferencia



Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)



Góly: 16. Hertl (Pietrangelo, Saad), 34. Dorofejev (Theodore, Hertl), 43. Howden (Roy, Hanifin), 60. Howden - 18. Boldy (Kaprizov, Hartman), 52. Boldy (Kaprizov). Brankári: Hill - Gustavsson. strely na bránku: 27:20.



/stav série - 1:0/



New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils prehrali v prvom stretnutí štvrťfinále play off Východnej konferencie zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 1:4. V sérii hranej na štyri víťazstvá prehrávajú 0:1 na zápasy. Slovenskí hokejisti Tomáš Tatar a Šimon Nemec neboli na zápasovej súpiske „diablov“.Domácim pomohli k úspešnému vstupu do série dva góly Logana Stankovena a najmä vedenie 3:0, na ktoré hostia zareagovali až na konci druhej tretiny.vyjadril sa pre oficiálnu webstránku súťaže tréner Hurricanes Rod Brind’Amour.New Jersey trápia v kľúčovom období sezóny zranenia, dlhšiu dobu sú mimo zostavy Jack Hughes a Jonas Siegenthaler, navyše hneď v úvode série s Carolinou nedohrali ďalší dvaja hráči - Brenden Dillon a Cody Glass.uviedol kouč New Jersey Sheldon Keefe. Rozšírením maródky sa potenciálne otvára návrat Nemca s Tatarom do zostavy Devils.Víťazne vstúpili do play off aj ďalšie dva vyššie nasadené tímy, kanadské derby prinieslo v „bitke o Ontario“ jednoznačné víťazstvo Toronta nad Ottawou 6:2. Maple Leafs sa mohli oprieť o tímovú produktivitu, do streleckej listiny sa zapísalo šesť rôznych strelcov. Za prvú hviezdu zápasu vyhlásili Mitcha Marnera, autora gólu a dvoch asistencií:Senators prišli o triumf v druhej 20-minútovke, v ktorej sa domáci dostali do trojgólového trháku.povedal k zápasu tréner Ottawy Travis Green.Pred svojimi fanúšikmi nezaváhali ani hráči Vegas Golden Knights, s Minnesotou si poradili po výsledku 4:2. Ku vedeniu v štvrťfinálovej sérii ich nasmeroval dvojgólový Brett Howden. Práve kanadský útočník bol aj pri kurióznom momente, pri ktorom zranil čiarového rozhodcu Bryana Pancicha. Howden sa snažil zachytiť vyhodený puk, pričom nezavinene trafil rozhodcu do hlavy. Kvôli zraneniu povolali do akcie náhradníka na toto stretnutie, Fredericka L’Ecuyera.