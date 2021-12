Devils zapísali Jaroša na covidovú listinu

New York 13. decembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils zapísal slovenského obrancu Christiána Jaroša na covidovú listinu. Na nej už figurujú aj útočník Nico Hischier a obranca Ryan Graves. Jaroš vynechal pondelňajší tréning.



Jaroš nastúpil v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 do troch zápasov, v ktorých nebodoval. Klub preventívne vyradil z tréningového procesu aj bieloruského útočníka Jegora Šarangoviča, avšak zatiaľ ho nezapísal na covidovú listinu. Klub už predtým oznámil, že z farmárskeho klubu Utica Comets v AHL povolal do prvého tímu slovenského útočníka Mariána Studeniča i obrancu Kevina Bahla.