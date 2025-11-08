< sekcia Šport
Devils zdolali Pittsburgh 2:1 pp a sn, Nemec s plusovým bodom
Slovenský obranca Šimon Nemec strávil na ľade takmer 27 minút, do štatistík si zapísal plusový bod a jednu zblokovanú strelu.
Autor TASR,aktualizované
New York 8. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL nad Pittsburghom Penguins 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slovenský obranca Šimon Nemec strávil na ľade takmer 27 minút, do štatistík si zapísal plusový bod a jednu zblokovanú strelu.
O víťazný samostatný nájazd sa postaral Paul Cotter. Pre „diablov“ to bolo druhé víťazstvo za sebou, priebežne sú na čele Východnej konferencie s 22 bodmi. V druhom večernom stretnutí uspela Ottawa na ľade Philadelphie 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól zaznamenal v štvrtej minúte nadstavenia Tim Stützle.
NHL - sumár:
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 20. Gricjuk rozh. náj. Cotter - 33. Graves (Rust, Crosby). Brankári: Allen - Šilovs, strely na bránku: 24:34.
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 32. Mičkov (Dvorak, Konecny), 50. Drysdale (Dvorak, Zegras) - 6. Stützle (Perron, Greig), 7. Amadio (Giroux, Pinto), 64. Stützle (Batherson, Chabot). Brankári: Ersson - Ullmark, strely na bránku: 22:13.
Slováci v akcii:
Šimon Nemec (New Jersey) 26:39 0 0 0 +1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
